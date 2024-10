Afrique: Éliminatoires de la CAN CAF TotalEnergies - Zoom sur le troisième acte

À l'approche de la troisième journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 CAF TotalEnergies, l'excitation monte parmi les 48 équipes nationales en compétition.

Au cours des prochains jours, les équipes s'affronteront dans une série de matchs cruciaux pour se qualifier au tournoi de football majeur d'Afrique. Avec 24 rencontres programmées, chaque match jouera un rôle essentiel dans la détermination des équipes qui obtiendront leur place pour le Maroc en 2025.

Voici un aperçu des confrontations dans chaque groupe :

Groupe A

La Tunisie est en tête du Groupe A avec deux victoires en deux matchs et cherchera à maintenir son parcours parfait contre les Comores, qui cherchent désespérément leurs premiers points. Madagascar et la Gambie, toutes deux sans points, sont sous pression pour obtenir des victoires essentielles lors de leur confrontation. Les prochains matchs pourraient redéfinir la dynamique de ce groupe, notamment pour ceux qui luttent pour rester en course.

Rencontres : Madagascar vs Gambie, Tunisie vs Comores

Groupe B

Le Maroc s'impose comme l'équipe à battre dans le Groupe B, avec deux victoires convaincantes. Ils affronteront la République centrafricaine, déterminée à garder ses espoirs de qualification en vie. Le Gabon et le Lesotho, tous deux encore à la recherche de leurs premiers points, se disputeront une rencontre cruciale qui pourrait avoir des répercussions significatives sur leurs chances de qualification. Cette journée promet d'être décisive, alors que les équipes tentent de tracer leur chemin vers la phase finale.

Rencontres: Gabon vs Lesotho, Maroc vs République centrafricaine

Groupe C

L'Égypte continue de dominer le Groupe C, ayant remporté ses deux matchs avec brio. Ils seront testés par la Mauritanie, solide deuxième du groupe, qui devra donner le meilleur d'elle-même pour défier les Pharaons. Le Cap-Vert et le Botswana sont impatients de prouver leur valeur et doivent capitaliser sur leurs prochains matchs pour progresser. Attendez-vous à des affrontements intenses, chaque équipe luttant pour des points cruciaux.

Rencontres :

Cap-Vert vs Botswana, Égypte vs Mauritanie

Groupe D

Le Nigeria reste le leader du Groupe D avec des performances solides, tandis que le Bénin le suit de près en deuxième position. Le match contre la Libye offre au Nigeria une chance de consolider sa position, tandis que le Rwanda cherche désespérément sa première victoire face au Bénin. Les enjeux sont élevés alors que les équipes cherchent à se positionner dans les deux premières places pour assurer leur qualification pour le Maroc.

Rencontres :

Nigeria vs Libye, Bénin vs Rwanda

Groupe E

L'Algérie est en tête du Groupe E avec deux victoires convaincantes et visera à poursuivre sur cette lancée face au Togo. La Guinée équatoriale et le Libéria, tous deux en quête de stabilité, s'affrontent dans un match crucial pour leur avenir en qualification. La pression monte pour toutes les équipes, chaque point étant vital dans la course à la qualification.

Rencontres : Algérie vs Togo, Guinée équatoriale vs Libéria

Groupe F

L'Angola mène la charge dans le Groupe F avec un parcours parfait jusqu'à présent. Ils chercheront à prolonger leur série de victoires contre le Niger, qui est désespéré de récolter des points. Le Soudan, deuxième du groupe, affrontera le Ghana dans un match prometteur. Alors que les équipes se battent pour se positionner, la tension est palpable avec chaque match ayant le potentiel de remanier le classement du groupe.

Rencontres : Ghana vs Soudan, Angola vs Niger

Groupe G

La Côte d'Ivoire se tient solidement en tête du Groupe G avec deux victoires et se prépare à affronter la Sierra Leone, qui cherche ses premiers points. La Zambie, à ses trousses, affrontera le Tchad, espérant consolider sa propre position. Cette journée de matchs représente une opportunité cruciale pour les équipes moins bien classées de s'affirmer et de maintenir leurs espoirs de qualification.

Rencontres : Côte d'Ivoire vs Sierra Leone, Zambie vs Tchad

Groupe H

La RD Congo mène actuellement le Groupe H avec deux victoires, mais la Tanzanie représente un défi de taille alors qu'elle tente de réduire l'écart. L'Éthiopie et la Guinée sont en quête de points et chercheront à saisir les occasions dans leurs matchs respectifs. La compétitivité de ce groupe s'intensifie, promettant des affrontements passionnants.

Rencontres : RD Congo vs Tanzanie, Guinée vs Éthiopie

Groupe I

Les solides performances du Mali le placent en tête du Groupe I, tandis que le Mozambique occupe la deuxième place. La Guinée-Bissau et le Swaziland, toujours sans points, ressentent la pression de faire leurs preuves. Avec des matchs cruciaux à l'horizon, chaque point compte pour les équipes cherchant à se qualifier.

Rencontres : Mozambique vs Eswatini, Mali vs Guinée-Bissau

Groupe J

Le Cameroun est en tête du Groupe J, démontrant sa force dans les qualifications, tandis que le Kenya suit de près en deuxième place. La Namibie a un besoin urgent de points et affrontera le Zimbabwe dans un défi de taille. La dynamique de ce groupe évolue alors que les équipes se battent pour la suprématie et une chance de se qualifier.

Rencontres : Cameroun vs Kenya, Namibie vs Zimbabwe

Groupe K

L'Ouganda et l'Afrique du Sud mènent tous deux dans le Groupe K. Ils se préparent pour des matchs cruciaux qui détermineront leurs positions dans la course à la qualification. Le Congo et le Soudan du Sud cherchent à marquer les esprits et doivent réaliser de bonnes performances pour maintenir leurs espoirs en vie.

Rencontres : Ouganda vs Soudan du Sud, Afrique du Sud vs Congo

Groupe L

Le Burkina Faso et le Sénégal sont à égalité en tête du Groupe L, tous deux ayant montré de solides performances jusqu'à présent. Ces équipes chercheront à obtenir des victoires pour maintenir leurs positions, tandis que le Malawi cherche désespérément ses premiers points. Ce groupe s'annonce comme le théâtre d'une compétition intense alors que la bataille pour la qualification s'intensifie.

Rencontres : Burkina Faso vs Burundi, Sénégal vs Malawi