Egypte: Le pays participe à la Conférence de Hambourg sur la durabilité (HSC) en Allemagne

La ministre du Plan, du Développement économique et de la Coopération internationale, Hala El-Machat s'est dirigée vers la ville allemande de Hambourg pour prendre part à la Conférence de Hambourg sur la durabilité (HSC), organisée cette semaine par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Fondation Michael Otto et la ville de Hambourg, en application des consignes du président Abdel Fattah Al-Sissi dans le cadre des efforts internationaux visant à accélérer la mise en oeuvre des objectifs de développement et à discuter des défis auxquels sont confrontés les efforts de développement dans le monde.

Selon un communiqué du ministère, cette participation s'inscrit dans le cadre de la poursuite des visites extérieures menées par Mme El-Machat depuis le 3 juillet dernier, lorsqu'elle a pris part aux réunions des ministres du Développement du G20 au Brésil, à la Semaine de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, au Forum sur l'action mondiale pour un développement en Chine et aux réunions du Conseil des gouverneurs de la nouvelle banque de développement en Afrique du Sud.

Lors de la conférence, la ministre assistera à de nombreux activités et séminaires sur l'encouragement des investissements privés dans les projets de l'énergie renouvelable, les solutions innovantes de l'action climatique, dont l'échange de dettes pour la promotion de la résilience économique dans les pays en développement, en plus de l'importance des marchés du carbone.

Le ministère du Plan s'efforce de parvenir à une croissance économique durable, en adoptant une stratégie globale de développement économique, basée sur des politiques étayées par des preuves et des données, pour combler les écarts de développement dans divers secteurs et pour mobiliser des financements locaux et externes et parvenir au développement durable, à travers un cadre de financement national intégré qui améliore l'allocation des ressources aux secteurs prioritaires concernés, stimule les investissements du secteur privé et accélère les progrès vers la réalisation des objectifs de développement.