Ile Maurice: Rezistans ek Alternativ doit décider s'il quitte l'Alliance du changement

Les discussions entre Rezistans ek Alternativ et le Parti travailliste et le MMM se sont poursuivies ce mardi 8 octobre. Le parti de gauche veut mettre en place la transition. Et le programme pour ce faire. Mais surtout il veut savoir si Kugan Parapen aura le troisième ticket de ReA.

Selon nos informations, Navin Ramgoolam et Paul Bérenger ont déjà informé ReA qu'il n'aura pas de 3e ticket. A un certain moment, on pensait que ce dernier allait être casé au numéro 18 à la place de Veda Baloomoody. Devant le refus de ce dernier, on a pensé au numéro 1, à la place d'Ariane Navarre-Marie. Mais cette dernière ne veut pas céder, même pas pour aller à Réduit comme vice-présidente.

Ce soir ReA tient son assemblée jusqu'à fort tard pour décider s'il quitte l'alliance ou pas. Ils espèrent en même temps que la nuit portera conseil à Ramgoolam et Bérenger et qu'ils changeront d'avis demain matin. Ce qui est sûr, c'est que des représentants de ReA se rendront une dernière visite à River Walk demain matin.