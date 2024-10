Ile Maurice: Pétards et tensions

Mercredi dernier a eu lieu l'inauguration très attendue du nouveau marché de Mahébourg, un projet phare pour la région de Grand-Port. L'événement s'est déroulé en présence du ministre de l'Autonomisation de la jeunesse et des sports, Stephan Toussaint, du ministre des Infrastructures nationales, Bobby Hurreeram, et de Kavi Doolub, chief whip du gouvernement. Ce projet, qui couvre une superficie de 12 800 pieds carrés, marque un investissement important pour la région, mais il a également été le théâtre de vives tensions entre le gouvernement et le conseil de district de Grand-Port.

Dans son discours, Stephan Toussaint n'a pas hésité à sévèrement critiquer les membres du conseil de district de Grand-Port, les qualifiant d'incompétents et les associant au Parti travailliste (PTr). «Ena sertin lapres dir nou pe zis koup riban. Be proze-la, Pravind kinn fer. Ki sann-la ti pou koup riban?», a lancé le ministre. Il a aussi rappelé les projets mis en place dans la circonscription no 12 (Mahébourg-Plaine-Magnien), soulignant aussi que dans la foulée, il comptait se rendre à Mare-d'Albert pour l'inauguration d'un health track.

Le ministre Bobby Hurreeram a lui aussi été particulièrement critique envers le conseil de district et son président, Rajiv Jangi, qu'il accuse de ne pas servir les intérêts des habitants. Selon lui, Jangi serait un activiste du PTr qui freine l'avancement des projets locaux, notamment en ce qui concerne l'éclairage du front de mer de Mahébourg. Bobby Hurreeram a insisté sur son intervention personnelle pour reprendre en main le dossier de la construction du marché, expliquant qu'il avait directement présenté le projet au cabinet ministériel, obtenant ainsi les fonds nécessaires du Premier ministre pour sa réalisation.

Dans son allocution, Bobby Hurreeram a précisé : «Nou zepol larz, me nou pa kapav pran katastrof lezot dimounn lor nou zepol. Konseye pa anvi travay avek nou pou bien-et bann abitan. Pe inport ou kouler politik, ou bizin travay pou popilasion.» Le ministre des Infrastructures nationales a également rappelé que bien qu'il ait supervisé la construction, c'est désormais au conseil de district de prendre ses responsabilités, notamment pour installer les tables manquantes.

Bras de fer Hurreeram-Jangi

En marge de l'inauguration, le bras de fer entre Bobby Hurreeram et Rajiv Jangi, président du conseil de Grand-Port, est monté d'un cran. Hurreeram n'a pas mâché ses mots, qualifiant Jangi «d'agent du Parti travailliste», tout en dénonçant son manque de travail pour améliorer les conditions des habitants. Interrogé à ce sujet, Rajiv Jangi a riposté et a expliqué que le ministère avait attribué le projet à une entreprise sans appel d'offres. Selon lui, le nouveau marché, malgré ses Rs 13 millions de budget, manque d'équipements essentiels comme les tables et l'électricité.

«Bann marsan-la komans travay boner kat-er gramatin. Nou ti lans tender pou aranz sa pou ena so latab tou», a-t-il précisé, ajoutant qu'il avait déjà travaillé sur le marché de Rose-Belle, construit en béton avec toutes les infrastructures nécessaires. En ce qui concerne le front de mer, Rajiv Jangi a expliqué qu'une demande de budget pour remplacer les lumières avait été envoyée au ministère, mais qu'il n'avait reçu aucune réponse à ce jour.

L'inauguration du nouveau marché de Mahébourg, bien que perçue comme une avancée pour la région, met en lumière les tensions politiques qui subsistent entre les différentes instances. Le différend entre le ministère des Infrastructures nationales et le conseil de district de Grand-Port illustre les difficultés de collaboration entre les entités locales et gouvernementales, au détriment des besoins immédiats de la population. Alors que les pétards retentissaient pour célébrer l'ouverture officielle, le bras de fer entre Bobby Hurreeram et Rajiv Jangi ne semblait pas prêt de s'apaiser.