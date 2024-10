Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 Octobre 2024

Cameroun : Gouvernance- Paul Biya, une absence prolongée qui plonge la classe politique dans l’inquiétude

Le No 1 camerounais est hors du pays depuis plus d’un mois, le gouvernement, le cabinet civil et le Rdpc son parti, tentent de rassurer face à la montée de l'inquiétude. L’absence du président camerounais est presque dans toutes les conversations, aussi bien dans les débats télévisés que sur les réseaux sociaux, avec une question en boucle : "Où est Paul Biya ?" (Source : Bbc.com)

Rca : Affaires militaires- Un élément des Faca se suicide à Zémio

Un élément des Forces armées centrafricaines (Faca) s’est donné la mort, ce 8 octobre, à Zémio dans le Haut-Mbomou. L’acte s’est produit au quartier Mopouto aux environs de 6 heures du matin. Jusque-là, l’on ignore les raisons de ce suicide. (Source : abangui.com)

Sénégal : Développement - Un plan national de relance de la Casamance mis en place

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a annoncé lundi avoir décidé de mettre en place, sur instructions du président de la République, un plan national de relance de la Casamance dont l’ambition est de faire renaître l’économie des régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda (sud).Le chef du gouvernement a indiqué avoir décidé, « sur instruction du président de la République », « de mettre en place avec les acteurs [concernés] un plan national destiné à la relance économique de la Casamance ». Il s’exprimait à l’issue d’une réunion interministérielle sur l’accompagnement des personnes déplacées qui sont de retour en Casamance, en allusion aux populations ayant quitté leur terroir pour fuir l’insécurité, au plus fort de la crise née de la rébellion casamançaise au début des années 1980. (Source : Aps)

Côte d’Ivoire : Effondrement à Yopougon- La dalle d’une église cède et fait un mort

La dalle d’une église en construction dans la commune de Yopougon, précisément à Académie, dans le district d'Abidjan, a cédé le 8 octobre 2024. Elle a fait un blessé qui a été évacué à l’hôpital et un mort pris en charge par les pompes funèbres. Les sapeurs-pompiers militaires alertés se sont rendus sur les lieux. Quant à la police, elle a ouvert une enquête pour bien comprendre la cause de l’incident. (Source : fratmat.info)

Mali : Gestion de la Transition- Les élections enfin budgétisées

C’est sans doute la manifestation la plus révélatrice d’une volonté des autorités de franchir un palier décisif vers le chemin du retour à l’ordre constitutionnel, après quatre années de tergiversations. Selon nos sources, en effet, des signaux rassurants dans ce sens proviennent du contenu de la loi de finances 2025 à laquelle le Cnt va consacrer l’essentiel de la session budgétaire qui s’ouvre aujourd’hui. À la différence de l’exercice précédent, celui-ci prévoit bel et bien un processus électoral au chapitre des dépenses budgétaires, nous a-t-on confié. Il ne s’agit apparemment que d’un processus partiel parce que seule la présidentielle serait programmée pour l’année 2025, faisant figure de clin d’œil en direction de certains partenaires extérieurs dont la coopération est conditionnée à l’avènement d’autorités légitimes. (Source : abamako.com)

Tunisie : Présidentielle - Le président Kaïs Saïed réélu à une majorité écrasante de 90,7%

En Tunisie, l’Instance en charge d’organiser la présidentielle a annoncé, ce lundi 7 octobre, la victoire du président sortant Kaïs Saïed, avec 90,7 % des voix. L’Isie a également indiqué le taux de participation de 28,8%, soit le plus fort taux d'abstention à une élection présidentielle depuis 2011. Les deux autres candidats, Ayachi Zammel et Zouhair Maghzaoui ont obtenu respectivement 7,35% et 1,97% des suffrages, selon l'Isie. L’Isie, devant un parterre de journalistes et d'observateurs, a annoncé les chiffres provisoires : 90,69% très précisément pour Kaïs Saïed, le président sortant est donc réélu. C'est très légèrement plus que ce que lui attribuait un sondage, réalisé par un Institut privé et diffusé à la télé nationale, dimanche soir qui donnait Kaïs Saïed vainqueur avec 89,2%. (Source : Rfi)

Togo : Santé animale- Les professionnels s’engagent contre les faux médicaments

La lutte contre les faux médicaments vétérinaires, qui représentent un danger majeur pour la santé animale et la sécurité alimentaire, continue de mobiliser les acteurs du secteur. Le sujet a été au cœur de l'assemblée générale de l'Ordre des médecins vétérinaires du Togo (ONMVT) tenue en fin de semaine écoulée à Lomé. Les travaux, officiellement lancés par le ministre d’État en charge des ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance, Yark Damehame, ont réuni les professionnels autour du thème : « Les médicaments vétérinaires de qualité au service d’une santé. (Source : Togo Officiel)

Guinée : Candidature du Général Doumbouya- « Une évidence », dixit le porte-parole du Gouvernement

Alors que le Président de la Transition, le Général Mamadi Doumbouya n’a pas encore dit ouvertement qu’il sera candidat à la prochaine élection présidentielle, le porte-parole du gouvernement écarte tout « doute » sur ce projet.« Sa candidature est une évidence », annonce déjà Ousmane Gaoual Diallo, cité par le quotidien français Le Monde. Pourquoi cette candidature ? « On a besoin de sa rigueur pour poursuivre les réformes », justifie le porte-parole du gouvernement. L’ex député de l’opposition sous Alpha Condé insinue que les autres candidats ne pourront pas « peser » face au Général Mamadi Doumbouya. Pour lui d’ailleurs, les coalitions (politiques) sont sources d’instabilité. « Les autres candidats ne pourront jamais être majoritaires. Les coalitions, c’est l’instabilité. Les coups d’Etat arrivent comme ça depuis 1958… », mentionne le Journal français, citant l’actuel ministre des Transport. ( Source :africaguinee.com)

Burkina Faso : Banfora - Le pont de Tarfila submergé

Suite à un constat fait par les techniciens de la direction régionale des infrastructures le mardi 08 octobre 2024 matin, le pont de Tarfila est totalement submergé par les fortes pluies tombées dans la région. Les usagers sont invités à observer la plus grande prudence sur la route nationale n°7 Bobo-Banfora. (Source : Burkina24)