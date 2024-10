Congo-Brazzaville: 150e Journée mondiale de la poste - Adapter le secteur aux défis du numérique

Dans une déclaration délivrée à l'occasion de la 150e Journée mondiale de la poste, célébrée le 9 octobre de chaque année, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, a souligné l'importance du numérique dans la revitalisation du secteur postal congolais.

« ...La mise en oeuvre de la stratégie Congo digital 2025, feuille de route du Congo numérique, via le projet d'accélération de la transformation numérique, a engagé des actions concrètes pour revitaliser le secteur postal. Ce système d'information novateur consolidera un écosystème numérique favorisant l'innovation, l'éclosion des startups qui pourraient contribuer à l'essor du secteur postal », a indiqué le ministre chargé des Postes, Léon Juste Ibombo, dans la déclaration du gouvernement relative à ladite Journée placée sur le thème « 150 ans d'engagement pour la communication et le développement des peuples à travers le monde ». En effet, le thème choisi trace un nouveau champ de possibilités pour répondre aux défis modernes qu'impose l'expansion de la communication numérique face au déclin des volumes du courrier traditionnel.

Le ministre a, par ailleurs, poursuivi en précisant qu'il faudrait arrimer la poste à l'ère du numérique. Concernant la Société des postes et de l'épargne du Congo (Sopéco), il a indiqué que l'implantation des centres multimédias des différents bureaux de poste est une expérience à poursuivre grâce au Fonds du service postal universel et au Fonds d'accès des services universels des communications électroniques. Dans le même temps, a-t-il dit, l'implémentation attendue de la codification postale et de l'adressage postal est un dispositif important qui permettrait aux opérateurs postaux de suivre en temps réel le traitement de leurs envois postaux.

«...Le gouvernement travaille à la réforme de la Sopéco qui doit être au coeur de la facilitation d'accès des citoyens aux services essentiels à travers son réseau le plus étendu du Congo. Le chantier de la restructuration de la Sopéco est une démarche qui ouvrira les portes aux partenaires techniques et financiers extérieurs demandeurs. Aussi est-il crucial de relever que l'atteinte de ces objectifs ne serait rendue possible sans l'adaptabilité des exigences internationales juridiques, numériques, économiques, financières et de coopération », a fait savoir le ministre Léon Juste Ibombo.

Il a, par la même occasion, rassuré les utilisateurs des services postaux de ne ménager aucun effort pour assurer la pérennité du service postal universel. « À l'ensemble du personnel de la poste, il est vrai que la Sopéco traverse des moments difficiles. Il est aussi vrai que notre détermination à relever les défis postaux n'a pas changé et nous allons ensemble relever ces défis », a-t-il déclaré.

Et d'ajouter : « La mise à disposition d'une quotité de timbre électronique à la poste congolaise par le gouvernement ne dément pas nos ambitions de faire de la poste non seulement un vecteur de communication et des liens entre les peuples mais aussi un pilier stratégique de notre économie nationale ».