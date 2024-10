Angola: Le pays et la Suisse évaluent leur coopération

Luanda — Les délégations de l'Angola et de la Suisse ont analysé mardi, à Berne, la capitale suisse, l'état des relations politico-diplomatiques et économiques, outre le renforcement de la coopération et des liens d'amitié et de solidarité entre les deux pays.

Selon un communiqué de presse, les conversations officielles ont été dirigées par le ministre angolais des Relations Extérieures, Téte António, et le conseiller fédéral et ministre des Affaires étrangères de la Confédération suisse, Ignazio Cassis.

Au cours de la réunion, des questions d'intérêt bilatéral ont été abordées, en mettant l'accent sur l'état de la coopération et les questions juridiques entre les deux pays, les questions régionales et internationales, ainsi que sur les plans futurs pour le renforcement continue de la coopération bilatérale, selon la note.

Parmi les initiatives, selon la source, il y a la tenue de la IIIème Session de Consultations politiques bilatérales entre le Ministère des Relations Extérieures de la République d'Angola et le Département Fédéral des Affaires Étrangers de la Confédération Suisse.

Les deux délégations promettent de travailler dur pour dynamiser le renforcement et la protection de l'activité des entreprises avec la signature, prochainement, de l'Accord réciproque de promotion et de protection des investissements (APPRI).

Il est également prévu de revoir et de mettre en oeuvre les instruments juridiques existants afin de les aligner sur les priorités et opportunités actuelles, avec un accent particulier sur l'accord visant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.

En ce qui concerne la question des Droits de l'Homme, l'Angola continue de consolider les progrès enregistrés au cours des cinq dernières années en matière de Droits de l'Homme, honorant ainsi les engagements internationaux assumés, et se prépare à présenter son quatrième Examen Périodique Universel devant le Conseil des Droits de l'Homme (évaluation prévue début 2025).

La Suisse a reconnu la République d'Angola le 18 février 1976 et a ouvert en 1977 une ambassade à Luanda, dirigée par un chargé d'affaires.