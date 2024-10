Tunisie: Climate Justice Camp - Des jeunes Tunisiens au coeur de la lutte climatique en Tanzanie

La Tunisie participe à la 3ème édition du Camp pour la Justice Climatique (Climate Justice Camp), qui se tient du 8 au 12 octobre en Tanzanie, en présence de plus de 300 jeunes leaders communautaires.

Initié par Greenpeace, ce camp est une plateforme de rencontre pour les jeunes visant à concevoir des stratégies audacieuses et à formuler des demandes essentielles pour dynamiser le travail climatique aux niveaux régional et mondial, en amont de la 29ème Conférence des Parties sur le changement climatique (COP 29), qui se tiendra du 11 au 22 novembre 2024 à Bakou, en Azerbaïdjan.

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) est représentée par des jeunes Tunisiens, Marocains et Égyptiens, dont les pays sont confrontés à des défis climatiques urgents tels que la hausse des températures, la raréfaction de l'eau et la sécheresse.

Le programme inclut des ateliers, des séances de partage de compétences et des activités collaboratives conçues pour équiper les participants des outils nécessaires pour provoquer des changements concrets.

Les éditions précédentes du Camp pour la Justice Climatique ont eu lieu en Tunisie (2022) et au Liban (2023).

Depuis 2022, plus de 1 000 jeunes, travaillant à l'intersection du climat et de la justice sociale, ont rejoint cette communauté, influençant les politiques, créant de nouvelles organisations et remportant des campagnes d'envergure.