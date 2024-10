Algérie: Saison estivale - 762 décès et 31.705 blessés dans des accidents de la route

Alger — Les services de la Protection civile ont enregistré 762 décès et 31.705 blessés dans des accidents de la route survenus durant la saison estivale écoulée, a indiqué, mardi à Alger, le sous-directeur de l'information et des statistiques, le Commandant Nassim Bernaoui.

Lors d'une conférence de presse conjointe entre la Protection civile (PC), la Gendarmerie nationale (GN), la Sûreté nationale et les services forestiers, sur le bilan des activités de la saison estivale 2024, M. Bernaoui a fait savoir que la PC "a enregistré 534.720 interventions dont 43.530 dans le cadre des accidents de la route", faisant état, de "760 morts et 31.705 blessés dans des accidents de la route survenus dans la période allant du 1 juin au 30 septembre 2024".

Il a précisé que "le plus grand nombre d'accidents a été enregistré au mois d'août avec 7.080 ayant fait 209 décès".

Concernant les cas de noyade, les services de la PC ont enregistré durant la même période "214 décès dont 131 par noyade dans des plages interdites à la baignade", ajoute le même responsable. Quant aux plans d'eau,"86 morts ont été enregistrés contre 73 en 2023", poursuit le même intervenant qui a fait état, par ailleurs, de "2.111 incendies survenus au niveau d'exploitations agricoles et d'arbres fruitiers".

Pour sa part, le chef du département de la prévention et de la sécurité publique au commandement de la GN, le colonel Nadjmeddine Chemak, a annoncé le bilan des interventions des services de la GN dans son territoire de compétence au cours de la saison estivale, notamment "la saisie de 52.395 comprimés psychotropes, 1,857 kg de cannabis traité, 3,611 g de cocaïne et 25.575 unités de boissons alcoolisées".

Quant à la lutte contre l'exploitation illégale des plages, des parkings et des sites de camping, "les mêmes services ont arrêté 296 individus dont 3 ont été placés en détention, et ce, dans 304 affaires traitées relatives à l'exploitation illégale des plages, 309 affaires relatives à l'exploitation illégale des parkings et 58 autres affaires relatives à l'exploitation illégale des sites de camping".

Par la même occasion, le commissaire principal de police, Rabah Zouaoui a présenté le bilan des activités des services de sûreté au cours de la saison estivale, marqué notamment par la saisie de "319.418 comprimés psychotropes et des quantités de différents types de drogues, outre, des faux billets en monnaie nationale et étrangère, des Smartphones, des métaux précieux et d'équipements sensibles, et ce, lors d'opérations de contrôle au niveau des ports, des aéroports et des postes frontaliers terrestres".

De son côté, le sous-directeur à la Direction générale des forêts (DGF), Saïd Fritas, a révélé "l'enregistrement de 666 incendies entre le 1er mai et le 7 octobre 2024, ayant touché les forêts et les arbres fruitiers dans les montagnes, sur 3.314 hectares", relevant "la baisse" du nombre d'incendies par rapport à l'année dernière.