Afrique: La CAF lance l'initiative « Safe Stadium » au Kenya

Dans le cadre de son engagement envers la sécurité des stades de football en Afrique, la CAF a lancé un atelier de trois jours à Nairobi, au Kenya, ce mardi.

Cet événement positionne le Kenya comme la dixième nation africaine à bénéficier d'une formation dans le cadre de l'Initiative "CAF Safe Stadium". Plus de 40 participants, comprenant des responsables de la sécurité de la Football Kenya Federation (FKF) et des représentants de tous les clubs de la FKF Premier League, ont assisté à ce programme intensif. Xolile Vilakati et Dickson Okello, instructeurs chevronnés de la CAF, encadrent l'atelier.

Cette initiative montre l'engagement de la CAF à améliorer tous les aspects du football africain, avec la sécurité des stades jouant un rôle essentiel dans le développement du sport sur le continent. Doris Petra, vice-présidente de la FKF, qui a inauguré l'atelier, a mis en avant l'importance de cette démarche, surtout en vue de la co-organisation par le Kenya du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2025, en association avec l'Ouganda et la Tanzanie.

« Cette formation est cruciale pour développer les compétences et acquérir de nouvelles aptitudes », a affirmé Petra lors de son discours d'ouverture aux participants. « Nous avons constamment plaidé en faveur de la sécurité dans les stades, car la plupart des gens veulent assister à des matchs avec leur famille dans un cadre sécurisé. »

Alors que les pays africains sont de plus en plus impliqués dans l'organisation de grands tournois et dans l'amélioration de leurs infrastructures footballistiques, la nécessité de programmes de formation adéquats devient essentielle pour assurer la sécurité et le plaisir des supporters, des joueurs et des officiels. Parmi les participants, on note la présence de Stephen Waruru, ancien international du Kenya et actuellement chargé de la sécurité chez Bidco United, un club de Premier League.

Après une carrière de 15 ans dans les Forces de défense du Kenya, Waruru voit cet atelier comme une façon de marier son savoir-faire militaire à son passé de footballeur. « En tant qu'ancien joueur de football avec un bagage militaire, je crois que mes compétences sont indispensables pour que chacun se sente en sécurité lors des événements au stade », a déclaré Waruru.

L'atelier a pour objectif de définir les pratiques optimales afin de garantir des environnements sécurisés dans les stades, tout en encourageant l'engagement des communautés et le soutien aux équipes locales. Les participants bénéficieront d'une formation approfondie sur la sécurité lors des matchs de football et des événements associés. Dr Christian Emeruwa, responsable de la Division Sécurité de la CAF, clôturera officiellement l'atelier jeudi.