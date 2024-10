Ile Maurice: Nando Bodha compare des leaders politiques aux dalton et Linion Moris à lucky luke

Lors d'une conférence de presse tenue hier, Linion Moris a officiellement présenté ses nouveaux partenaires pour les élections générales de 2024. Dev Sunnasy a rappelé que Linion Moris a vu le jour en septembre 2023 et qu'elle réunit six groupes politiques. Parmi, on retrouve Neena Ramdenee, du Mouvement patriotique (MP), Padma Utchanah, du Ralliement citoyen pour la patrie (RCP), Rama Valayden du Groupe réflexion Emmanuel Anquetil (GREA), Nando Bodha, du Rassemblement mauricien (RM) et Daniela Police-Michel des Verts fraternels.

Trois nouveaux partenaires ont rejoint les rangs de Linion Moris : Patrick Belcourt d'En Avant Moris, Sheila Bunwaree de Justice sociale et Satish Boabul de Zistis e Verite. Ce sont désormais neuf groupes qui unissent leurs forces pour proposer une alternative politique pour l'avenir du pays. Selon Dev Sunnasy, la liste des candidats de Linion Moris est presque finalisée. Il a rappelé que le parti avait déjà présenté 40 candidats il y a deux semaines, tout en laissant des places disponibles pour d'autres potentiels alliés. «Linion Moris est une grande alliance extra-parlementaire.»

Sheila Bunwaree de Justice sociale, a souligné son «devoir moral» de rejoindre Linion Moris, louant le travail accompli par cette alliance. Elle a tenu à préciser que le concept de «vote utile» doit être repensé : «Un vote utile, c'est un vote pour l'avenir de nos enfants. Ce vote doit aller vers l'extra-parlementaire, car pour faire avancer le pays, il faut de la transparence, de l'accountability et de la vérité.» Elle a aussi appelé les femmes à s'impliquer dans cette quête d'un avenir meilleur pour la prochaine génération, critiquant les problèmes de corruption, de drogue, et d'éducation qui gangrènent la société mauricienne.

Patrick Belcourt, leader d'En Avant Moris, a quant à lui posé la question suivante : «Qu'est-ce que le changement ? Est-ce simplement sanctionner un gouvernement tous les cinq ans ou remettre au pouvoir ceux qui ont déjà échoué ?» Il a dénoncé la gestion des partis traditionnels, qui selon lui, traitent les Mauriciens comme un «dépôt fixe». Pour Patrick Belcourt, la participation d'En Avant Moris à Linion Moris est une responsabilité envers le peuple mauricien, affirmant que cette alliance représente un véritable espoir pour la jeunesse et un changement nécessaire pour toute la population.

Quant à Nando Bodha, leader du Rassemblement mauricien, il a assuré que les changements apportés par Linion Moris rendront la vie des Mauriciens plus facile dès les premières semaines suivant les élections. En référence humoristique aux personnages des Daltons, il a comparé les leaders des quatre principaux partis - Navin Ramgoolam, Pravind Jugnauth, Paul Bérenger et Xavier-Luc Duval - à ces bandits, affirmant que Linion Moris jouera le rôle de Lucky Luke, le héros capable de tirer plus vite que son ombre, grâce à la sincérité et à l'engagement de ses membres.

Rama Valayden a mis en avant le combat de Linion Moris contre la drogue et la corruption. Il a souligné qu'une *«nouvelle vague de changement» déferle à travers le monde, et que l'objectif principal du parti est de servir les intérêts du peuple mauricien. Bien que Satish Boabul, leader de Zistis e Verite, n'ait pas pu assister à la conférence de presse, ayant dû prendre l'avion, Dev Sunnasy a salué sa contribution et son expérience, notamment en tant qu'ancien responsable de la division ingénierie chez Air Mauritius jusqu'en 2017.