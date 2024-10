Ile Maurice: Quand Pravind Jugnauth se transforme en Rocky Bhai...

En réponse à la vidéo The King is Back de l'opposition, le MSM a sorti la sienne. En fait, le clip met en avant uniquement Pravind Jugnauth, pas les autres ministres. Il est vrai que sept d'entre eux n'auront pas de ticket et que les autres, notamment les leaders des petits partis satellites du parti soleil, ne correspondent pas vraiment au message que veut faire passer ladite vidéo : un leader, des hindous surtout.

Et c'est justement le contenu du clip qui fait polémique. La musique et les chansons d'abord que l'on peut entendre à l'arrière-plan sont en hindoustani. Cela, alors que le clip de l'opposition, lui, est en créole, la langue de tous les Mauriciens. Il est clair que le clip du MSM, ou plutôt de Pravind Jugnauth, s'adresse avant tout aux hindi-speaking citizens de l'île Maurice... Même pas à tous les hindous, qui parlent au moins cinq langues différentes. Et l'on sait combien chacun tient à son identité linguistique...

Autre particularité clivante de ce clip : beaucoup de références à la religion. Bien sûr, c'est le couple premier-ministériel que l'on voit en train de prier dans un temple, en pèlerinage à Grand-Bassin ou en compagnie de dirigeants d'organisations socioculturelles. Pravind Jugnauth est aperçu aux côtés d'un seul chef d'État étranger : Narendra Modi.

En fait, la chanson provient du film indien K.G.F. 1 avec l'acteur Naveen Kumar Gowda, plus connu comme Yash. C'est un jeune homme - l'acteur Yash, pas Pravind Jugnauth - dynamique et très musclé qui joue le rôle principal de Rocky Bhai dans ce long-métrage qui a eu beaucoup de succès en Inde et à Maurice. Les paroles de la chanson décrivent le héros comme quelqu'un qui n'a peur de rien, qui triomphe de ses adversaires. Il est comparé - le héros du film - à une épée ou le feu, tellement il est fort et courageux.

%

Les paroles de la chanson, au rythme martial, sont audibles sauf, curieusement, le mot «sultan», qui semble avoir été remplacé par un mot difficilement compréhensible. Le mot ourdou «sultan» veut normalement dire roi en Inde mais trouve son origine en Turquie et dans les pays arabes pour qualifier un souverain... Par ailleurs, on ne sait pas si les droits d'auteur ont été payés que ce soit pour la chanson, la musique ou l'image de l'acteur Yash, qui est empruntée dans le clip par le MSM pour décrire Pravind Jugnauth.

Sinon, le clip montre bien évidemment les grands projets infrastructurels de notre pays, notamment ponts, routes et bâtiments. On peut y voir Pravind Jugnauth, souvent accompagné de son épouse Kobita, assistant à plusieurs événements, au milieu de bains de foule. Ou alors on y aperçoit le Premier ministre sortant en train de faire du jogging, du hiking, admirant la nature, parlant à des enfants et bien sûr à des personnes âgées. Notre héros national apparaît fugacement à bord d'un hélicoptère.

Le clip est définitivement une tentative, réussie ou ratée, on le saura le 10 novembre, de faire passer le PM sortant pour un héros de film. C'est la première fois que l'on voit ça et surtout la première fois que l'on voit un Premier ministre préférer la langue hindi à la langue créole. On se demande ce que les leaders des autres partis, notamment celui du Parti mauricien social-démocrate, en pensent...