Ile Maurice: Jiaved Ruhumatally pourrait être libéré aujourd'hui

Il était poursuivi aux Assises pour le meurtre de Gérald Lagesse. Jiaved Ruhumatally a été condamné à 15 ans et demi de prison. Le verdict a été prononcé hier par le juge Pravin Harrah. Ce dernier a indiqué que l'accusé a passé 46 jours en détention policière, 2 438 jours en détention préventive en attendant que son appel soit entendu et 1 587 jours en prison, soit un total de 4071 jours.

Dans son jugement, le juge a expliqué que les jours passés «on remand» et en prison par Jiaved Ruhumatally seront déduits de la sentence de 15 ans et demi qui lui a été imposée hier aux Assises. Mais selon nos renseignements, Jiaved Ruhumatally pourrait probablement être un homme libre à compter d'aujourd'hui.

Le meurtre de Gérald Lagesse avait été commis le 11 février 2005 et le procès n'avait débuté qu'en 2015. Jiaved Ruhumatally avait été trouvé coupable de l'assassinat de Gérald Lagesse et avait été condamné à 42 ans de prison en décembre 2015. Il avait interjeté appel devant la Cour suprême et sa peine de 42 ans de prison avait été réduite à 40 ans.

En janvier 2022, Jiaved Ruhumatally a fait appel au Conseil privé. En juin 2024, son procès a été annulé. À la demande du Conseil privé, une information amendée a été déposée au greffe de la Cour suprême le 16 juillet. Jiaved Ruhumatally a alors plaidé coupable pour le meurtre de Gérald Lagesse. Le procès a été fixé au 19 juillet. En raison de ce long délai, le juge estime que, dans ces circonstances particulières, Jiaved Ruhumatally pourrait bénéficier d'une remise d'une année dans cette affaire. Le juge a aussi fait remarquer que Jiaved Ruhumatally avait eu à faire face à deux procès.

Pour rappel, un vol avait été commis à la Mauritius Commercial Bank, à Port-Louis. Le corps de Gérald Lagesse avait été découvert dans la salle des coffres de la banque. Il était ligoté et bâillonné lors de ce cambriolage. Une somme de Rs 51,8 millions avait été emportée. Jiaved Ruhumatally et ses deux complices avaient été arrêtés et poursuivis en justice.