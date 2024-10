Ile Maurice: Démission du magistrat Neeshal Kumar Jugnauth, pressenti pour être candidat au no 6

Le magistrat Neeshal Kumar Jugnauth a soumis sa démission hier, alimentant les spéculations autour d'une possible candidature aux prochaines élections générales. Il est pressenti pour être candidat à la circonscription no 6 (Grand-Baie-Poudre-d'Or), mais cela s'est mal passé hier, à Petit-Raffray. En fait, le nom d'un membre de la famille Jugnauth avait déjà été évoqué comme potentiel candidat aux législatives, et l'on pensait qu'il s'agissait de la magistrate Shavina Jugnauth, la fille d'Ashok Jugnauth.

Cependant, c'est finalement son cousin, Neeshal Kumar Jugnauth, qui a quitté son poste. Marié à la fille du Deputy Commissioner of Police Heman Jangi - lui-même promu Senior Advisor pour la police en septembre - il avait été promu au rang de Senior District Magistrate en février 2020 et a par la suite siégé à la cour intermédiaire. Jusqu'à sa démission, il était en poste à la Financial Crimes Division de cette même cour, une section spécialisée dans les délits financiers.