Ile Maurice: «Une élection n'est jamais gagnée d'avance»

Le leader de l'Alliance du changement, Navin Ramgoolam, était à Solitude, Triolet, lundi après-midi, où se tenait une réunion de mobilisation des agents du Parti travailliste (PTr), du Mouvement militant mauricien (MMM) et des Nouveaux Démocrates (ND). Le leader du PTr a lancé un pressant appel aux agents présents pour qu'ils soient vigilants jusqu'à la dernière heure du vote. «Ne croyez pas qu'à 15 heures, vous criez victoire et vous vous relaxez. Ne faites pas cette erreur, car c'est à 18 heures que le dernier électeur vote.» Il a rappelé comment, à des élections précédentes, notamment en 1963, Kher Jagatsingh avait perdu à Beau-Bassin-Petite-Rivière car ses agents pensaient que la victoire était déjà acquise avant la fermeture des bureaux de vote.

Navin Ramgoolam croit toujours que les élections peuvent être truquées. Il a fait référence aux partielles qui ont eu lieu en janvier 1995 et selon lui, sans son intervention, Paul Bérenger et Jean-Claude de l'Estrac, qui étaient des adversaires, allaient être élus. Il a dit qu'il a pu déjouer un «trucage» et au final c'est le candidat du PTr, James Burty David, qui a pu être élu pour compléter une victoire de 2-0 en faveur de l'alliance PTr-MMM, créée en 1994.

Le leader de l'Alliance du changement a demandé à ceux présents de ne donner aucune voix de sympathie à Soodesh Callichurn car il a d'autres munitions qu'il sortira l'une après l'autre. Navin Ramgoolam a aussi demandé aux agents de faire comme ceux du MMM, un parti qu'il considère comme discipliné. Le député sortant, Ranjiv Woochit, estime que l'Alliance du changement se dirige vers une victoire sans appel dans la circonscription de Pamplemousses-Triolet (n°5) mais pour cela, les agents doivent travailler sans relâche. Kaviraj Rookny et Anil Seeruttun, dont la contribution a été soulignée pour cette présente campagne, se sont aussi adressés à l'assistance.