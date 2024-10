Madagascar: Trail de la Santé - Victoire surprise de Michou et Toky Kely sur 35 km

La première édition du Trail de la Santé s'est imposée comme un événement sportif unique et amusant, ce dimanche autour d'Anjeva. L'ambiance était à son comble avec une belle animation et un artiste surprise à l'arrivée.

Le Trail de la Santé fut un événement majeur de ce week-end. Le premier essai a été un coup de maître pour Live Prod en collaboration avec le club USA. L'excitation était palpable, l'enthousiasme débordant et la détermination visible sur tous les visages des 360 participants. Cette première édition était surtout passionnante grâce à ses trois parcours adaptés à tous les niveaux.

Pourtant, la bagarre a été rude à travers les différentes montagnes autour d'Anjeva pour les parcours de 35 et 25 km. Les montées ont mis à mal les muscles des concurrents, et les crampes ont persisté après les deux grosses montées de Fandana et Ambohidrombalahy. C'est ainsi que se caractérise la beauté du trail. La dernière ligne droite de la course les a invités à traverser la colline d'Ambohimalaza jusqu'à Imerinkasinina.

Organisation exceptionnelle.

Sur un parcours généralement exigeant, le premier scratch homme a été remporté par Toky « Kely » Rovatiana Rakotomalala, qui a bouclé les 35 km en 3h57mn13sec. Il s'agit de son deuxième titre depuis qu'il a percé dans le trail, après son premier titre lors de l'UTOP sur 60 km en mai dernier. « Le parcours varié m'a permis de savourer la course tout en profitant de la beauté des paysages. J'ai également profité du fait que les élites n'étaient pas là. Je ne me suis pas préparé particulièrement, mais je me suis contenté de mon entraînement hebdomadaire », a-t-il déclaré.

%

Chez les dames, Annie Michou Rakotonirina s'est adjugée le titre avec un temps de 4h54mn57sec. C'est son premier titre, mais elle a été surtout bien soutenue par son mari, Bara Randria, qui a terminé quatrième au classement général. « Les paysages sont magnifiques, même si les montées sont ardues. Heureusement qu'il y a un parcours plus facile pour récupérer le temps perdu. J'ai fait 6 heures lors de la reconnaissance, et en terminant en moins de 5 heures, je peux me réjouir de ma performance », a-t-elle ajouté.

Pour l'épreuve de 25 km, le sociétaire de Crown Athletics, Jean Claude Rakotonirina, a gagné la première place avec un chrono de 2h09mn10sec, tandis que l'inusable Française Conrie Ludivine a été sacrée chez les dames avec un temps de 2h49mn06sec. Avec les 12 km de sentiers roulants et ses faibles dénivelés, cette course a permis aux 164 amateurs de profiter d'un prétexte pour s'amuser et découvrir. Trois jours plus tard, les retours sont complètement inondés de choses positives. L'attention aux détails, l'accueil chaleureux et un ravitaillement assuré font de cet événement un rendez-vous d'exception dans le monde du trail running.