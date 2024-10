Madagascar: Élections communales et municipales - 5 387 listes pour 1 695 communes du pays

Mobilisation sans précédent avec des candidats dans les 1 695 communes et une hausse de 6,90% des candidats.

Conformément au chronogramme présenté, la CENI a publié, hier, la liste officielle des candidats aux élections communales et municipales. Toutefois, elle tient à apporter les précisions suivantes. En termes de couverture totale, les 1 695 communes de Madagascar ont toutes reçu des listes de candidats, assurant une représentation démocratique à l'échelle nationale. En ce qu'il s'agit de la diversité des candidatures, un total de 5 387 listes de candidats a été enregistré, comprenant 1 861 issues de groupements politiques, 1 076 de partis politiques et 2 450 candidats indépendants.

Diversité.

Quant à la répartition des listes, les communes ont reçu entre une et 8 listes de candidatures. L'on assiste également à une augmentation notable. Les 5 389 listes enregistrées représentent un total de 57 174 candidats individuels, soit une hausse de 6,90% par rapport aux 53 479 candidats de 2019. Pour ce qui est du profil des têtes de liste, l'analyse sur les 5 389 têtes de liste révèle une diversité en termes de genre et d'âge. La répartition par genre montre une domination masculine avec 5 062 hommes et 327 femmes. Voici ce qui ressort de la répartition par tranches d'âge, 667 candidats ont entre 21 et 35 ans, 2 172 candidats ont entre 36 et 50 ans et 2 550 candidats ont plus de 50 ans.

Tirage au sort.

La CENI rappelle qu'il s'agit d'un scrutin de liste où la tête de liste brigue le poste de maire, tandis que les autres membres visent des sièges de conseillers communaux et municipaux. La commission invite les citoyens et les parties prenantes à consulter son site web pour plus de détails sur les candidatures. Toujours est-il que le tirage au sort déterminant l'ordre des candidats sur les bulletins uniques et leur ordre de passage dans les médias publics se tiendra ce jour, dans chaque district de la Grande Île. Pour conclure, chaque activité que la CENI entreprend mène à la réalisation de sa vision des élections bien organisées, inclusives, garantes de l'apaisement.