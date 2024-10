Madagascar: EPP Maibahoaka Talatamaty - Un nouveau bâtiment à étages, prêt à accueillir 340 élèves

L'inauguration d'un nouveau bâtiment scolaire à l'EPP Maibahoaka, dans la commune de Talatamaty, a eu lieu hier, marquant une avancée majeure pour l'éducation locale.

L'École Primaire Publique (EPP) Maibahoaka a célébré hier l'inauguration d'un nouveau bâtiment à étages, destiné à accueillir 340 élèves. Cet événement, soutenu par la Fondation VISEO en collaboration avec le Groupe ENAC, marque une avancée significative pour l'éducation dans cette commune. Fondée en 2018, la Fondation VISEO a pour mission de soutenir les initiatives éducatives et sanitaires à Madagascar.

«Cette école est la 25e que nous avons construite, et nous sommes fiers de continuer notre engagement», a déclaré Magali Ralaiarizaka, de la fondation. L'EPP Maibahoaka, première école publique de la commune, a longtemps fonctionné dans des conditions précaires, avec un bâtiment principal et quatre salles de classe préfabriquées. Les infrastructures vieillissantes ne répondaient plus aux besoins croissants des élèves et des enseignants.

Le nouveau bâtiment, comprenant six salles de classe spacieuses, double la capacité d'accueil de l'établissement. «Auparavant, le toit fuyait et les tables étaient cassées. Aujourd'hui, nous pouvons accueillir jusqu'à 400 élèves», se réjouit Maminiaina Rajaonarison, directrice de l'école. Ce projet a également bénéficié du soutien de l'ONG Trait d'Union France Madagascar, qui a contribué à la bibliothèque en fournissant des livres adaptés aux élèves. La collaboration entre la Fondation VISEO et le Groupe ENAC, via un co-financement équitable, a été essentielle à la réalisation de ce projet.

Le ministère de l'Éducation nationale a également joué un rôle crucial en fournissant des tables, des bancs et des chaises pour les élèves et les enseignants, consolidant ainsi les efforts en faveur d'une éducation de qualité. Avec ce nouveau bâtiment, l'EPP Maibahoaka ne se contente pas d'améliorer l'environnement scolaire, elle ouvre également de nouvelles perspectives d'apprentissage pour les enfants de la commune, symbolisant un véritable espoir de développement pour l'avenir.