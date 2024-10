Algérie: Le pays oeuvre pour un partenariat équilibré et bénéfique dans son voisinage méditerranéen et avec l'UE

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a affirmé, mardi, que l'Algérie poursuivait ses efforts pour établir un partenariat "équilibré" et "bénéfique" dans son voisinage méditerranéen et avec l'Union Européenne (UE).

"L'Algérie poursuit ses efforts pour établir un partenariat équilibré, bénéfique et ciblé dans son voisinage méditerranéen et avec l'UE en particulier", a déclaré M. Attaf dans une allocution lors d'une cérémonie organisée par le ministère des Affaires étrangères à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la diplomatie, sous le thème "Des positions constantes dans la consolidation des valeurs de paix et des vertus de la coopération internationale".

Soulignant que le partenariat doit "obéir pleinement au principe d'équilibre des intérêts des deux parties et privilégier le soutien des efforts du développement économique dans notre pays, sans aucune restriction, ni condition ni obstacle", le ministre a ajouté que ce partenariat doit également aller au-delà de "la logique du profit commercial immédiat, pour s'inscrire ainsi dans une approche stratégique plus large, fondée sur le développement durable dans toutes ses dimensions".

M.Attaf a rappelé la récente déclaration du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, selon laquelle "l'Algérie compte procéder à la révision de l'accord d'association avec l'UE, qui sera menée dans un climat empreint de confiance, de souplesse et de compréhension afin de rétablir les équilibres nécessaires à cet accord et de l'adapter à la nouvelle réalité économique de notre pays, en tant qu'outil efficace pour atteindre le développement durable escompté".

"La diplomatie algérienne continuera, sous les orientations du Président de la République, à renforcer les relations entre l'Algérie et les pays frères, amis et partenaires, et à unir ses efforts avec eux pour relever les défis majeurs qui pèsent actuellement sur la communauté internationale", a assuré le ministre.