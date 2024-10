Algérie: Rentrée de la Formation professionnelle - De nouvelles spécialités adaptées aux besoins du marché de l'emploi dans l'est du pays

Constantine — La rentrée de la formation professionnelle (session d'octobre 2024), a été marquée mardi à travers les établissements du secteur dans les wilayas de l'est du pays, par l'introduction de nouvelles spécialités adaptées aux besoins du marché du travail.

Dans la wilaya de Constantine, la rentrée du secteur a donné lieu à la signature de quatre conventions de coopération et partenariat entre la direction de la formation et de l'enseignement professionnels, d'une part, et la direction des Moudjahidine, le Conseil du renouveau économique algérien et 2 entreprises économiques de statut privé.

La rentrée du secteur de la formation professionnelle a été également marquée, à Constantine, par l'ouverture de 7 nouvelles spécialités dont la "distribution des produits pharmaceutiques", "technicien supérieur en chimie", "agent de maintenance ferroviaire" et "élevage équin". Le secteur a enregistré, dans cette wilaya, la sortie, en 2024, de près de 6.600 diplômés au moment où 12.888 nouveaux inscrits ont rejoint, ce mardi, les établissements de formation et d'enseignement professionnels.

Dans la wilaya de Souk Ahras, la session d'octobre 2024, dont le coup d'envoi a été donné au Centre de formation professionnelle Mohamed-Aounallah, dans la commune de Merahna, a vu l'inscription de 4.400 nouveaux stagiaires répartis sur 121 spécialités, et qui s'ajoutent aux 2.346 apprenants qui poursuivent leur formation dans les instituts et les centres du secteur, avec l'intégration de nouvelles spécialités destinées à répondre aux besoins du marché de l'emploi.

Les spécialités "contrôle et conditionnement des produits laitiers", "sylviculture", "technologie de préservation du patrimoine bâti", "construction au sein du patrimoine bâti" et "assistant d'exécution des travaux routiers" ont été introduites pour la première fois, tandis que le centre de formation professionnelle de Merahna (qui a abrité la cérémonie de rentrée) a vu sa capacité d'accueil doubler (de 150 à 300 postes de formation) à la faveur de l'ajout de deux ateliers et de 4 salles de classe.

A Mila, le nombre total des nouveaux stagiaires, selon les explications données par la directrice du secteur, Samira Benmedjat, au Centre de formation professionnelle et d'apprentissage (CFPA) le chahid Mekki-Kassah Laouar, à Oued Athmania, a atteint les 5.452 apprenants. Un nombre, a-t-elle expliqué, susceptible d'augmenter étant donné que les inscriptions demeurent ouvertes. Dans la wilaya de Mila, le nombre total des offres de formation pour la session d'octobre 2024 est de l'ordre de 7.276 répartis sur 119 spécialités.

Après avoir écouté par visioconférence l'allocution du ministre du secteur, Yacine Merabi, qui a supervisé le lancement officiel de la nouvelle année de formation à partir de la wilaya d'Oran, des conventions de partenariat et de coopération ont été signées entre la direction de la formation et de l'enseignement professionnels, des associations locales et des opérateurs économiques.

A Sétif, 14.616 demandeurs de formation se sont inscrits dans les différentes spécialités offertes par les établissements du secteur.

Les places, pour le nouveau cycle de formation, se répartissent entre 5.500 places en mode de formation par apprentissage, 3.000 places liées à l'allocation chômage, 2.475 places de formation présentielle, 500 places de formation à distance, en plus de 2.475 autres places dans la formation "passerelle".

En marge de la cérémonie d'ouverture de la nouvelle année de formation, organisée à l'Institut de formation et d'enseignement professionnel Barouchi-Omar d'Ain Lahdjar, 10 conventions de partenariat et de coopération ont été signées entre la direction locale de la formation et de l'enseignement professionnel et un certain nombre d'entreprises économiques.

Dans la wilaya de Batna, 5.910 stagiaires ont rejoint les 44 établissements de formation et d'enseignement professionnels, a-t-on appris au cours du coup d'envoi officiel de cette session, organisé au centre de formation et d'enseignement professionnelle d'Oued Chaâba. Selon les explications fournies au secrétaire général de la wilaya, Rachid Zouad, qui a supervisé la cérémonie, les offres de formation s'élèvent à 10.193 postes dont 1.502 ont été ouverts dans les 15 établissements de formation privés agréés.

A Tébessa, les établissements du secteur ont accueilli plus de 17.000 stagiaires. Le directeur local du secteur, Lazhar Bouzraa, a indiqué lors de la cérémonie organisée à l'occasion de la rentrée au CFPA Berrah-Mohamed, dans la commune de Hammamet, que 9.096 nouveaux stagiaires ont été inscrits en plus de 8.230 encore en formation, répartis sur les 24 établissements du secteur. Dans cette wilaya, le secteur a également été renforcé par l'introduction de 6 nouvelles spécialités : mines, hydrocarbures et électricité, qui sont en adéquation avec les besoins du marché local de l'emploi et destinés à fournir une main d'oeuvre technique qualifiée, notamment pour le projet de phosphate intégré de la région de Blad El Hadba.

Dans la wilaya de Khenchela, le secrétaire général de la wilaya a supervisé l'ouverture de la session d'octobre au CFPA Abdelhafid-Ounissi de la commune du chef-lieu.

Le directeur du secteur, Abdelaziz Kadri, a indiqué que la session a vu l'inscription de 7.136 nouveaux stagiaires dans les différents centres, instituts et annexes de formation qui ont ouvert de nouvelles spécialisations (réparation ferroviaire et culture des champignons, entre autres).

La cérémonie d'ouverture de cette session a également été marquée par la signature d'accords de coopération entre la direction de la formation et de l'enseignement professionnels, la direction de la jeunesse et des sports, le secteur des travaux publics et la direction de la culture et des arts.