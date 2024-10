Algérie: Oran - Clôture de la 1e étape des préparatifs de l'épopée historique 'L'âme du pays'

Oran — La première étape des préparatifs de l'épopée artistique et historique "L'âme de l'Algérie" a été clôturée, mardi au village méditerranéen d'Oran, qui entre dans le cadre du programme des festivités célébrant le 70e anniversaire de la Glorieuse guerre de libération.

Dans une déclaration à l'APS, le Secrétaire général du ministère des Moudjahidine et Ayants-droits, Hachemi Afif, a indiqué que l'équipe artistique, qui comprend plus de 600 artistes, repart ce mardi à Alger, après un séjour au village méditerranéen d'Oran qui a débuté le 1er septembre, afin d'entamer la deuxième étape des préparatifs, au niveau de la Coupole d'Alger.

Il s'agit d'entamer la deuxième étape des préparatifs et les répétitions pour se préparer au grand show prévu pour la fin de ce mois d'octobre, à l'occasion du 70ème anniversaire du déclenchement de la Glorieuse guerre de libération nationale.

Le même responsable a souligné que l'équipe artistique a exprimé sa satisfaction quant aux conditions d'accueil, estimant que le séjour était "excellent". Il a souligné à ce propos que ce village est considéré comme une valeur ajoutée importante aux secteurs du Sport et de la Culture.

Le Secrétaire général du ministère des Moudjahidine et Ayants-droits a, en outre, souligné que "L'âme de l'Algérie", une oeuvre historique du réalisateur Ahmed Razzag, raconte les différentes époques historiques qu'a connues l'Algérie jusqu'à la Glorieuse guerre de libération et s'inscrit dans le programme officiel des célébrations du 70ème anniversaire du déclenchement de la Révolution de Novembre, soulignant qu'il s'agit de préserver la mémoire collective et le patrimoine historique.

Le ministre des Moudjahidine et Ayants-droits, Laid Rebigua, avait effectué une visite au village méditerranéen, à la fin du mois de septembre dernier, pour s'enquérir des préparatifs de cette oeuvre, indiquant que cette épopée traduit les orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, sur la question de la préservation de la mémoire nationale et de l'importance qu'il y attache, exprimant également la grandeur du peuple algérien en déclenchant la plus grande révolution de l'histoire contemporaine et a tenu à sa liberté, son indépendance et son unité.