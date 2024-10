Algérie: Finances/paiement - Le pays a accompli des 'progrès significatifs' en matière de transition numérique

Alger — Le ministre des Finances, M. Laaziz Faid, a affirmé, mardi, à Alger, que l'Algérie avait accompli au cours des dernières années des "progrès significatifs" en matière de transition numérique, traduits par les grandes avancées dans la numérisation des services financiers et bancaires ainsi que dans l'encouragement de l'innovation.

Lors de l'ouverture de la Conférence internationale de haut niveau sur les paiements numériques en Algérie, le ministre a précisé que "le développement du secteur bancaire numérique s'inscrit dans le processus global de transition numérique, l'une des priorités du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et qui fait l'objet d'un suivi par les hautes autorités".

Cette opération a permis de couvrir toutes les branches du secteur financier et d'accomplir "des progrès significatifs dans le processus de numérisation des services du secteur", à travers la création d'un Data Centre du ministère des Finances pour héberger tous les systèmes d'informations du ministère, ainsi que la numérisation des activités de la Direction générale des Domaines et de l'administration fiscale, a-t-il expliqué.

Parmi les réalisations accomplies, figure la numérisation de la Direction générale des douanes par la création d'un Data Centre qui héberge un système d'information pour numériser toutes les procédures douanières, a fait savoir M. Faid qui a confirmé que "l'Algérie a accompli pour de vrai des progrès significatifs dans ce domaine".

Soulignant la priorité accordée au développement du secteur bancaire numérique dans le plan d'action du gouvernement, le ministre des Finances a rappelé les mesures prises par les autorités publiques, telles que l'actualisation des lois, l'introduction du e-paiement et de la monnaie numérique de la Banque centrale dans la loi monétaire et bancaire, permettant la création d'entreprises spécialisées pour les fournisseurs de services de paiement.

Il s'agit également, dans le cadre de ces réformes, de la création d'une commission spécialisée chargée de mettre en oeuvre une stratégie nationale de développement du e-paiement, tout en encourageant les entreprises de technologies financières modernes (FINTECH) à proposer des services financiers modernes et innovants.

Relevant le rôle du e-paiement dans l'accélération de l'inclusion financière, le ministre a affirmé que ce service constituait "l'un des piliers du développement socioéconomique" et permet à chaque citoyen d'accéder à des services financiers sécurisés, reflétant ainsi "un changement profond dans la manière de concevoir l'économie ainsi que les relations entre l'Etat, les entreprises et les citoyens".

L'approche algérienne pour la modernisation des systèmes de paiement et l'élargissement de l'usage des outils de paiement modernes vise principalement à réduire le volume de l'économie informelle, à lutter contre la falsification de la monnaie, à élargir l'inclusion financière, ainsi qu'à prévenir et combattre le blanchiment d'argent et la corruption, a-t-il précisé.

Le FMA salue le plan de transition numérique de l'Algérie

De son côté, le gouverneur de la Banque d'Algérie, Salah Eddine Taleb a souligné l'importance et l'évolution du e-paiement en Algérie, mettant en avant que le plan d'action à court terme pour le développement des moyens du e-paiement en Algérie, élaboré par la Commission nationale des paiements, comprend plusieurs dispositions visant à lever les obstacles et à accélérer le développement de méthodes innovantes de paiement, favorisant ainsi les transactions bancaires et renforçant l'inclusion financière.

Le gouverneur a ajouté que bien que l'utilisation des moyens de paiements scripturaux (cartes, chèques et transferts) reste insuffisante en Algérie, les dernières années ont toutefois enregistré un développement notable et "des résultats encourageants" concernant l'usage des solutions du e-paiement.

Selon M. Taleb, les opérations de paiement par carte, entre janvier et fin août 2024, ont connu "une croissance considérable de 16%, tandis que les paiements via téléphone portable ont augmenté de 12%".

La Banque d'Algérie, à l'instar de toutes les banques centrales, a veillé à renforcer l'équilibre entre le soutien à l'innovation en matière de services bancaires et la préservation de la stabilité financière à travers la gestion des risques et la protection du consommateur et les exigences de la lutte contre le blanchiment d'argent, a-t-il affirmé.

A son tour, le directeur général et président du conseil d'administration du Fonds monétaire arabe (FMA), Fahd bin Mohamed Al-Turki, a salué les réalisations de l'Algérie en matière de numérisation du secteur financier et bancaire, à travers "d'importantes réformes soutenant les opportunités de la transition numérique, notamment la création de la Commission nationale des paiements et l'adoption de la nouvelle loi monétaire et bancaire, en phase avec les tendances modernes dans les services bancaires".

L'intervenant a souligné l'importance du plan de la transition numérique en Algérie dans son volet relatif à la numérisation des services gouvernementaux afin de faciliter la communication entre les institutions et les individus, ainsi que de l'inclusion financière pour généraliser les services financiers à toutes les franges de la société à travers des techniques financières adaptées aux besoins de tous.

Par ailleurs, M. Al-Turki, a mis l'accent sur le développement accéléré que connaissent les services de e-paiement dans le monde, relevant que la valeur des opérations du e-paiement devrait dépasser 11 trillions USD d'ici la fin de l'année en cours et pourrait atteindre plus de 16 trillions USD dans les trois prochaines années.

A rappeler que les travaux de la conférence organisée pendant deux jours par le ministère des Finances et la Banque d'Algérie en collaboration avec le FMA, seront axés sur plusieurs thèmes abordés lors des sessions de discussion, dont l'innovation dans les finances, les services financiers, les services bancaires ouverts et les fournisseurs des services de paiement et les systèmes de paiements instantanés.

Placée sous le thème "avancer vers un avenir sans numéraire", la Conférence internationale de haut niveau verra la participation d'experts algériens et étrangers dans le domaine des finances numériques et des technologies de l'information et de l'économie ainsi que des représentants de différents départements ministériels, banques, compagnies d'assurance et institutions financières.