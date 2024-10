Algérie: Sonatrach - Hachichi participe à la 13e SPIGF

Alger — Le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, participe, à partir de mardi, avec une délégation de haut niveau regroupant les cadres dirigeants du groupe, à la 13e session du Forum international du gaz de Saint-Pétersbourg (SPIGF) en Russie, indique un communiqué du groupe.

Le Forum qui se poursuivra jusqu'à jeudi, "constituera une occasion pour passer en revue les capacités de Sonatrach et son expérience pionnière dans l'industrie du gaz, en sus de regrouper les grands industriels du gaz dans le but de consolider les relations avec les entreprises énergétiques russes et internationales, voire mondiales, et débattre des moyens d'enrichir la coopération et d'examiner les opportunités d'affaires", ajoute la même source.

Le SPIGF est l'une des principales rencontres internationales, pour débattre de tous les axes liés à la chaine de valeur de l'industrie du gaz et à examiner les orientations mondiales des marchés du gaz, à la lumière des changements géopolitiques actuels, précise le communiqué.

Un volet du Forum sera dédié à la présentation des différentes techniques et aux dernières technologies utilisées dans le domaine énergétique, et ce avec la participation des principales instances gouvernementales russes et entreprises énergétiques dans le monde.