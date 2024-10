Algérie: La rentrée de la formation intervient pour suivre le rythme des grandes tendances de l'économie nationale

Oran — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi a affirmé, mardi à Oran, que la rentrée de formation pour la session d'octobre 2024 intervient pour suivre le rythme des grandes tendances de l'économie nationale et d'opérer un bond qualitatif dans la voie du développement.

Intervenant lors de sa supervision de la cérémonie de la rentrée de la formation, qui s'est déroulée à l'amphithéâtre de la Mosquée Pôle Abdelhamid Ibn Badis, le ministre a souligné que cette rentrée, placée sous le slogan "Formation professionnelle, autonomisation économique et gouvernance numérique ", est venue pour suivre les grandes tendances de l'économie nationale et provoquer un changement de qualité dans la voie du développement économique du pays.

M. Merabi a souligné qu'il est nécessaire d'adapter le travail avec l'étape de la reconversion numérique, ce qui constitue l'un des défis majeurs et des options stratégiques pour assurer le développement durable de l'économie nationale.

Il a ajouté que, dans le cadre de cette session, les offres de formation ont été diversifiées, atteignant environ 400.000 places pédagogiques dans différents modes de formation, localisées à travers la plateforme numérique "Mihnati" approuvée dans l'opération d'inscription en ligne de l'étudiant en formation.

Le secteur compte également 443 spécialités et de nombreuses nouvelles spécialités, à l'instar de la distribution de produits pharmaceutiques et la cybersécurité, cette dernière s'étendant lors de la session d'octobre 2024 à l'Institut national spécialisé dans la formation professionnelle de Rahmania (Alger), après son lancement, pour la première fois, à l'Institut national spécialisé à Tipaza, en plus du renforcement de la spécialité " dessalement de l'eau de mer " dans toutes les wilayas côtières.

En outre, le secteur propose de nombreuses formations de courte durée en fonction des besoins du développement local, visant à acquérir des compétences particulières qui permettent à l'étudiant en formation d'avoir la possibilité d'obtenir une qualification professionnelle ou de créer sa propre entreprise pour répondre aux besoins de l'environnement économique.

En termes d'encadrement matériel et humain, pour assurer les meilleures conditions pour cette rentrée, l'encadrement pédagogique a été renforcé par le recrutement de 962 enseignants dans diverses spécialités et 86 conseillers d'orientation et d'insertion professionnelle, avec l'exploitation de 22 nouveaux établissements de formation après l'achèvement des travaux et la concrétisation de l'opération de leur création juridique.

Le secteur a également pu réaliser un bond qualitatif dans de nombreux domaines liés à la formation, notamment ceux liés à la numérisation, sachant que d'autres plateformes seront également lancées, comme la nouvelle plateforme numérique " Moutakawin ", la plateforme " Dalil " pour tous ceux qui s'intéressent au secteur et " Charaka"dédiée au partenaire économique.

Au cours de cette année de formation, l'accent sera également mis sur le renforcement de l'entrepreneuriat et l'introduction de la langue anglaise dans divers établissements, notamment dans la spécialité " base de données " dans la wilaya de Mascara. Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, poursuit sa visite dans la wilaya d'Oran, avec l'inspection d'un certain nombre d'établissements de formation.