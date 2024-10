Tunisie: Présidentielle en Tunisie - Le président Kaïs Saïed réélu à une majorité écrasante de 90,7%

En Tunisie, l'Instance en charge d'organiser la présidentielle a annoncé, ce lundi 7 octobre, la victoire du président sortant Kaïs Saïed, avec 90,7 % des voix. L'Isie a également indiqué le taux de participation de 28,8%, soit le plus fort taux d'abstention à une élection présidentielle depuis 2011. Les deux autres candidats, Ayachi Zammel et Zouhair Maghzaoui ont obtenu respectivement 7,35% et 1,97% des suffrages, selon l'Isie.

L'Isie, devant un parterre de journalistes et d'observateurs, a annoncé les chiffres provisoires : 90,69% très précisément pour Kaïs Saïed, le président sortant est donc réélu. C'est très légèrement plus que ce que lui attribuait un sondage, réalisé par un Institut privé et diffusé à la télé nationale, dimanche soir qui donnait Kaïs Saïed vainqueur avec 89,2%.

Un chiffre donc plus haut et symboliquement fort puisque la barre des 90% est dépassée. Plusieurs candidats qui souhaitaient participer au scrutin ont été empêchés de le faire, qu'il y avait deux candidats face au président Saïd dont l'un a été emprisonné, mais qu'importe, le plébiscite pressenti a bien eu lieu. Lire la suite