Congo-Brazzaville: Compétitions africaines interclubs - La composition des groupes dévoilée

La Confédération africaine de football a procédé, le 7 octobre, au tirage au sort de la Ligue des champions et de la Coupe africaine de la Confédération, les compétitions au cours desquelles les deux représentants congolais, notamment l'AC Léopards de Dolisie et l'AS Otohô n'ont pas pu survivre à l'étape des préliminaires.

La Ligue des champions s'annonce excitante en tenant compte des rencontres de hautes factures au programme. Les habitués sont au rendez -vous. Quintuple vainqueur de la compétition, le Tout-Puissant Mazembe est logé dans le groupe A avec pour adversaires Young africans SC de la Tanzanie, Al Hilal du Soudan et MC Alger d'Algérie. Dans le groupe B, Mamelodi Sundowns champion en 2016 affrontera respectivement le Raja de Casablanca (Maroc), l'AS Far du Maroc et Maniema Union de la République démocratique du Congo, qui participe pour la première fois de son histoire à cette phase finale.

Fort de ses douze titres, le géant Al Ahly est placé dans le groupe le plus relevé de la compétition avec le CR Belouizdad d'Algérie, tombeur de l'AC Léopards de Dolisie au premier tour préliminaire, les Sud-Africains d'Orlando Pirates et le Stade d'Abidjan qui découvre la phase de poules pour la première fois de son histoire. Dans le groupe D, l'Espérance de Tunis, finaliste de la dernière édition, va défier Pyramids FC d'Egypte, GD Sagrada Espérança d'Angola et Djoliba AC du Mali. La première journée se jouera les 27 et 28 novembre. La dernière étant prévue pour les 17 et 19 janvier 2025.

Les compositions des groupes de la Coupe africaine de la Confédération ont été aussi dévoilées. Plusieurs anciens champions sont aussi concernés. La lutte pour la consécration finale sera très intense. Le groupe A comprend Simba SC (Tanzanie), CS Sfaxien (Tunisie), CS Constantine (Algérie) et FC Bravos do Maquis (Angola)

Le groupe met aux prises la Renaissance sportive de Berkane (Maroc), le Stade Malien, Stellenbosch FC d'Afrique du Sud et CD Lunda Sul d'Angola. L'USM d'Alger affrontera respectivement Asec Mimosas d'Abidjan, ASC Jaraaf du Sénégal et Orapa United du Botswana. Zamalek d'Egypte, qui remet son titre en jeu, devra défier les Nigérians d'Enyimba dans le groupe D, Al Masry d'Egypte et Black Bull du Mozambique tombeur de l'AS Otohô au dernier tour préliminaire. La phase de groupe débutera en novembre. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale.