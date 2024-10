Congo-Brazzaville: Crise à la Fécohand - Une audience prevue pour le 11 octobre

Dans le cadre de la crise qui sévit à la Fédération congolaise de handabll (Fécohand) à la suite de la tenue des assemblées générales électives, une plainte a été déposée à la Chambre de conciliation et d'arbitrage de sport (CCAS) pour « irrégularité pendant les élections ». Le bureau exécutif de la Fécohand, qui a été élu le 20 septembre en présence des représentants du ministère des Sports, de la Confédération africaine de handball et du Comité national olympique et sportif congolais, est mis en doute par l'un des candidats, Avicenne Nzikou. Ce dernier qui a conduit l'affaire à la CCAS pense que la liste de son challenger Ayessa Ndinga Yengué comporte des irrégularités et plaide pour l'annulation de l'assemblée générale élective.

Au cours de l'audience de ce 8 octobre, la CCAS a constaté l'absence de la partie défenderesse et a renvoyé l'affaire pour le 11 du même mois. Cette crise mérite de trouver une solution profonde et définitive puisque les clubs et équipes nationales du Congo, qui préparent des compétitions continentales et internationales, pourront subir les effets néfastes de ce conflit. L'audience du 11 va déterminer l'avenir du handball congolais pour l'olympiade 2025-2028. Les juges de la CCAS ont ainsi la lourde responsabilité de dire le droit afin de garantir un climat de sérénité au sein de cette discipline qui fait rêver le public congolais.