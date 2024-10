Congo-Brazzaville: Ecole de génie travaux - Nécessité de renouveler les équipements

La session inaugurale du comité de direction (Codir) de l'Ecole de génie travaux (EGT) s'est achevée le 4 octobre à Brazzaville. Elle a pris acte du plan de travail annuel 2024 et a adopté l'avant-projet du budget exercice 2025 et les différents plans soumis à son examen.

Une délibération a été prise au terme de la rencontre portant sur la nécessité pour le gouvernement de procéder au renouvellement des matériels et équipements de l'école.

Sous le patronage du Pr Louis Bakabadio, président dudit comité, le Codir a également formulé les recommandations, à savoir mener un plaidoyer auprès du ministre chargé du Budget et des Finances pour optimiser le soutien budgétaire de l'école ; mener une réflexion relative au développement de l'aspect humanitaire dans les enseignements dispensés à l'EGT ; renforcer les interactions avec la CEEAC.

Il sied de noter que cette session du Codir visait à définir les grandes orientations stratégiques de l'EGT, en conformité avec les statuts de l'établissement et la réglementation en vigueur, notamment réaffirmer l'engagement de l'EGT dans sa mission de formation de qualité ; décider des grandes lignes de gestion et d'évolution de l'établissement ; renforcer la coopération avec les pays partenaires et institutions représentées au sein de l'établissement.

Le communiqué final stipule, dans la même logique, que cette rencontre a permis d'asseoir les politiques générales et de prendre des décisions majeures concernant la gestion et le développement de l'institution. L'Ecole de génie travaux, rappelons-le, est une institution prestigieuse spécialisée dans la formation des militaires et civils en génie travaux. Elle vise à former des cadres compétents, aptes à répondre aux défis techniques et stratégiques dans les domaines des travaux publics, du génie militaire et des infrastructures.