Congo-Brazzaville: Vie associative - L'AASDPAC inaugure sa résidence senior à Ngoyo

Dans le cadre de la célébration en différé de la Journée internationale des personnes âgées, l'Association d'aides et de soins à domicile pour personnes âgées du Congo (ASSDPAC) a inauguré, le 4 octobre, son complexe gérontologique senior situé dans le sixième arrondissement Ngoyo, en présence des autorités politico-administratives locales.

S'exprimant à l'occasion de ces retrouvailles, le président de l'AASDPAC, Auguste Valery Loko, a signifié que bien vieillir est une priorité mondiale. En ouvrant ce complexe, a-t-il poursuivi, nous affirmons notre volonté de faire de notre société un lieu où chaque génération soit valorisée et respectée. « Ce complexe est conçu non seulement pour répondre aux besoins médicaux des personnes âgées, mais aussi pour favoriser le bien-être, les activités sociales et l'épanouissement personnel.

Parmi les pathologies qui touchent les personnes âgées, on peut noter la cécité et déficience visuelle, le cancer, les chutes, la surdité, les maladies cardiovasculaires, les maladies chroniques et la maltraitance. Je suis convaincu que ce lieu deviendra un véritable foyer, un espace de vie où chacun pourra se sentir respecté et aimé », a-t-il déclaré.

Rappelons que c'est à travers la résolution 45/106 du 14 décembre 1990 que l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 1er octobre de chaque année comme Journée internationale des personnes âgées. Cette année, la Journée a été célébrée sur le thème« Vieillir dignement : l'importance du renforcement des systèmes de soins et de soutien aux personnes âgées dans le monde entier ». L'AASDPAC a été créée le 31 juillet 2009 à Pointe-Noire.