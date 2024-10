Congo-Brazzaville: Fickin 2024 - Quatre prix au compteur des cinéastes congolais

Dans le cadre de la 11e édition du Festival international de cinéma de Kinshasa (Fickin), qui s'est tenue du 3 au 6 octobre en République démocratique du Congo, les cinéastes congolais ont été distingués par plusieurs prix dans les différentes catégories.

L'actrice Mira Loussi a remporté le prix de la meilleure actrice pour sa performance dans le film « Nouvelle vie » de Richi Mbebele où elle incarnait le rôle de Gladys, une jeune femme qui tente bien que mal de sortir des mailles de la prostitution pour changer de vie mais qui se voit rechuter à tout moment. Sa rencontre avec un artiste peintre, interprété par Olivier Kissita, lui redonnera espoir pour le changement tout en marquant un nouveau tournant à sa vie. « C'est toujours une grande joie et un honneur de voir son travail reconnu, apprécié et récompensé. J'ai mis tout mon savoir-faire, mon temps et mon énergie pour que ce personnage soit touchant, attachant et le plus crédible possible. Ce prix montre que j'y suis arrivée », a confié l'actrice congolaise Mira Loussi.

Le même film a également bénéficié du prix de la meilleure direction photo décerné à Marcus Germelain Malela. Pour le réalisateur de Nouvelle vie, Richi Mbebele, qui faisait aussi partie du jury des films en compétition, tous ces prix sont une grande joie et fierté pour sa nouvelle signature à peine sortie en août et qui est à son tout premier festival.

%

Par ailleurs, le film « Attente » de Divana Cate Radiamick a également glané deux prix, notamment celui de la meilleure réalisatrice et celui du meilleur film. Depuis son avant-première en 2020, « Attente » n'a jamais autant brillé que cette année. En effet, le long-métrage ne cesse d'accumuler des nominations dans divers festivals internationaux. Ce prix au Fickin vient couronner les efforts de cette jeune réalisatrice congolaise qui tente, malgré les difficultés inhérentes au 7e art au Congo, de vivre sa passion et de contribuer à la vitalité du secteur au plan national.

Notons que le Fickin 2024 a vibré au rythme de plusieurs activités au nombre desquelles des projections de film, ateliers de formation et de peinture, expositions d'œuvres d'arts et des détentes musicales. Durant le festival, le réalisateur Richi Mbebele a animé l'atelier « Narration au cinéma » et l'acteur Harvin Isma a dirigé l'atelier « Jeu d'acteur ». Le réalisateur Dinel Desouza a également partagé son expérience lors des échanges organisés dans le cadre de ce rendez-vous. Au terme de l'événement, les organisateurs ont remercié les participants qui ont fait vivre le festival de son ouverture le 3 octobre à sa clôture le 6 octobre.