Sénégal: BRVM - La capitalisation du marché des actions franchit le cap des 9 700 milliards FCFA ce mardi 8 octobre 2024.

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 8 octobre 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la capitalisation boursière du marché des actions a franchi le cap des 9 700 milliards FCFA.

Cette capitalisation s'est en effet établie à 9 790,564 milliards FCFA contre 9 678,188 milliards FCFA la veille, soit une forte augmentation de 112,376 milliards FCFA. En l'espace de deux séances de cotation la capitalisation du marché des actions a connu une hausse de 197,964 milliards FCFA. La hausse de la journée de bourse de ce 8 octobre est consécutive à celle des indices. C'est ainsi que l'indice BRVM composite a progressé de 1,16% à 269,72 points contre 266,63 points le lundi 7 octobre 2024.

Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi enregistré une hausse de 1,04% à 133,95 points contre 132,57 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a enregistré une progression de 1,10% à 112,69 points contre 111,46 points la veille.

La capitalisation du marché obligataire a connu une baisse de 29,328 milliards, passant de 10 612,305 milliards FCFA la veille à 10 582,977 milliards FCFA ce 8 octobre 2024.

La valeur des transactions s'est située au-dessous des 2 milliards, s'établissant à 1,533 milliard FCFA contre 2,247 milliards FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours suivie respectivement par les titres SOGB Côte d'Ivoire (plus 7,45% à 4 255 FCFA), BOA Mali (plus 7,37% à 2 330 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 6,98% à 690 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 6,97% à 15 505 FCFA)et SICOR Côte d'Ivoire (plus 6,19% à 3 000 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 7,06% à 2 040 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 2,29% à 3 420 FCFA), Oragroup Togo (plus 1,90% à 1 810 FCFA), BOA Niger (moins 1,79% à 3 290 FCFA) et VIVO Energy Côte d'Ivoire (moins 1,69% à 875 FCFA).