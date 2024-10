Maroc: Economie bleue - M. Hilale souligne l'importance de la coopération Sud-Sud pour la souveraineté alimentaire dans le continent

Tanger — L'Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilale, a souligné, mardi à Tanger, l'importance de la coopération Sud-Sud en matière d'économie bleue pour assurer la souveraineté alimentaire en Afrique.

S'exprimant à l'ouverture de la 3è Conférence ministérielle de haut niveau sur "l'Initiative de la Ceinture Bleue", M. Hilale a indiqué que l'optimisation de l'économie bleue jouera un rôle central dans la réalisation des Objectifs de développement durable, notamment les ODD 2 (zéro faim) et 14 (vie durable sous l'eau), et partant contribuera à la souveraineté alimentaire en Afrique.

"Cette optimisation ne peut devenir une réalité sans l'inscrire dans le cadre d'une intégration régionale et sous-régionale, et de développement durable endogène, d'où l'impératif de consolider une force d'action collective, axée sur la coopération Sud-Sud, qui favorisera une meilleure exploitation des ressources halieutiques et le développement des potentialités africaines, et des meilleures techniques d'exploitation des richesses océaniques", a-t-il précisé.

Dans ce sillage, SM le Roi Mohammed VI a toujours mis la coopération Sud-Sud au coeur de sa politique de solidarité avec le continent africain, a rappelé M. Hilale, notant que le Maroc, sous le leadership et les Hautes Orientations de SM le Roi, a établi des partenariats stratégiques visant la souveraineté alimentaire africaine, et ce, grâce au partage de son savoir-faire scientifique en matière de pêche et d'aquaculture durables, l'assistance technique aux pays côtiers et insulaires, ainsi que la formation des ingénieurs et des cadres.

Cette politique d'engagement solidaire du Royaume a été renforcée par l'initiative de SM le Roi, lors du Premier Sommet Africain de l'Action de la COP22, a relevé M. Hilale, rappelant que c'est durant ce Sommet que la Commission Climat des États insulaires, la Commission du Bassin du Congo et de la région du Sahel ont été créées.

Par ailleurs, l'ambassadeur a mis l'accent sur les études établies par la Commission économique pour l'Afrique, qui montrent que 90% des exportations et importations mondiales transitent par les océans et mers bordant l'Afrique, expliquant, dans ce sens, que dans un monde globalisé avec une économie mondialisée, les pays africains les moins avancés et ceux sans littoral doivent également être intégrés dans l'équation de la sécurité alimentaire aquatique.

"C'est dans cet esprit de solidarité continentale entre pays côtiers et pays enclavés que s'inscrit l'initiative de SM le Roi Mohammed VI pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique", a fait savoir M. Hilale, notant que cette initiative consolide, encore une fois, le modèle marocain de coopération Sud-Sud solidaire et orienté vers l'action, et reflète également la détermination du Royaume de concrétiser la Vision Royale autour du triptyque paix, sécurité et développement pour une Afrique prospère, stable et en paix.

En outre, l'ambassadeur a appelé à passer de la conceptualisation de l'économie bleue à l'élaboration des plans d'actions et la réalisation des mesures concrètes répondant aux besoins immédiats du développement des pays côtiers et autres, estimant que l'initiative de la Ceinture bleue a tout le potentiel pour concrétiser cette approche dynamique et pro-active.

"Huit ans après son lancement, et grâce à la mobilisation pro-active de nos partenaires, l'initiative de la ceinture bleue est un instrument diplomatique et un espace de convergence continental pour la recherche, l'innovation et l'expertise et l'élaboration de partenariats solidaire et win-win pour le développement de l'économie bleue et la préservation de l'écosystème océanique", a-t-il soutenu.

M. Hilale a, par ailleurs, estimé que l'importance de l'économie bleue et son apport désormais reconnu dans l'économie mondiale plaident pour repenser et renforcer la gouvernance océanique afin de garantir une répartition juste et équitable des retombées économiques en faveur des populations côtières.

Cette Conférence ministérielle, organisée par le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, en partenariat avec la Banque mondiale, sous le thème "Construire une base pour stimuler l'alimentation et les emplois dans le cadre d'une approche de développement de l'économie bleue", se tient avec la participation de représentants de 32 pays, dont 16 délégations conduites par des ministres.

Elle s'inscrit dans le cadre de la Semaine africaine des océans, qui se déroule du 7 au 10 octobre, et englobe une série de rencontres et d'échanges des ministres en charge de la pêche et de l'économie bleue et de hauts responsables sur les enjeux et les défis de la croissance économique que jouent les océans dans le continent africain.