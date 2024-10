Togo: Café-cacao - Plan de relance ambitieux

Historiquement un acteur important dans la production et l'exportation de café et de cacao, le Togo a vu ses volumes chuter drastiquement ces dernières années.

Selon le Comité de Coordination de la Filière Café-Cacao (CCFCC), le pays n'a exporté que 2 500 tonnes de café et 9 000 tonnes de cacao l'année dernière, marquant une nette régression par rapport aux décennies précédentes.

Le déclin de la production est particulièrement visible lorsque l'on compare ces chiffres aux années précédentes.

Entre 2010 et 2011, le Togo exportait 11 609 tonnes de café et 13 478 tonnes de cacao. Pire encore, le pays avait atteint des records bien plus élevés dans les années 70 et 90. En 1991, la production de café atteignait 25 903 tonnes, tandis que celle de cacao avait culminé à 29 361 tonnes en 1971.

Le vieillissement des plantations et celui des agriculteurs sont considérés comme les principales causes de cette chute.

Les plantations, qui n'ont pas été renouvelées au cours des dernières décennies, produisent de moins en moins. En outre, les jeunes générations sont peu attirées par ce secteur, ce qui laisse présager un problème plus profond au niveau de la relève.

Les responsables du CCFCC, sous la direction d'Enselme Gouthon, secrétaire général du Comité et également président de l'Organisation Internationale du Café (OIC) et de l'Agence pour les Cafés Robustas en Afrique et à Madagascar (ACRAM), ont souligné la nécessité d'une action urgente pour relancer durablement ces deux filières.

Face à cette situation, des plans de développement stratégiques ont été élaborés, avec pour objectif de redonner un nouvel élan à la production de café et de cacao d'ici 2030. Ces plans visent à moderniser la filière en prenant en compte plusieurs dimensions essentielles, notamment :

Lutte contre la déforestation : Conformément au règlement 2023/1115 de l'Union Européenne, les nouvelles plantations devront respecter des critères stricts en matière de protection de l'environnement, notamment en matière de zéro déforestation.

Traçabilité des produits : Des systèmes de traçabilité robustes seront mis en place pour garantir que le café et le cacao togolais respectent les normes internationales, en particulier celles de l'Union Européenne.

Amélioration des revenus des producteurs : Une des priorités des plans de développement est l'augmentation des revenus des agriculteurs, avec une attention particulière portée à la notion de revenu vital prospère. Cela passe par la garantie d'un prix équitable pour les producteurs et la mise en place de modèles d'économie circulaire.

Pour accompagner ces réformes, le Togo bénéficiera du soutien de plusieurs experts internationaux. Des spécialistes venus de pays tels que le Royaume-Uni, le Maroc, le Gabon et la Côte d'Ivoire participeront à une grande rencontre qui aura lieu à Lomé du 9 au 11 octobre. Cet événement réunira plus de 120 participants, dont des acteurs locaux du secteur café-cacao, pour peaufiner et affiner ces plans de relance.

Le café et le cacao, bien que moins présents dans les exportations qu'auparavant, occupent toujours une place importante dans l'économie agricole togolaise.

Le café et le cacao se classent respectivement au 2ème et 3ème rang des produits agricoles d'exportation du pays. Ces cultures de rente sont principalement concentrées dans l'Ouest de la région des Plateaux et au Sud-Ouest de la région centrale.

Les efforts entrepris pour relancer ces deux filières sont cruciaux pour le développement économique du Togo, d'autant que ces secteurs offrent un potentiel important pour l'exportation et la création de valeur ajoutée locale.

Malgré les défis auxquels fait face la filière café-cacao au Togo, l'espoir d'une relance est bien présent.