Maroc: Tanger abrite la 3è Conférence ministérielle de haut niveau sur 'l'Initiative de la Ceinture Bleue'

Tanger — La 3ème édition de la Conférence ministérielle de haut niveau sur l'Initiative de la Ceinture Bleue "Blue Belt Initiative- BBI" est organisée, mardi à Tanger, sous le thème "Construire une base pour stimuler l'alimentation et les emplois dans le cadre d'une approche de développement de l'économie bleue".

Organisée par le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, en partenariat avec la Banque mondiale, cette conférence ministérielle vient inaugurer la 1ère édition de la Semaine Africaine des Océans, qui englobe une série de rencontres et d'échanges des ministres en charge de la pêche et de l'économie bleue et de hauts responsables sur les enjeux et les défis de la croissance économique que jouent les océans dans le continent africain.

Cet événement majeur, qui connait la participation de 32 pays, dont 16 délégations conduites par les ministres en charge de la pêche et de l'économie bleue, a été présidé par le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, en présence de l'Ambassadeur, Josefa Leonel Correia Sacko, Commissaire à l'agriculture, au développement rural, à l'économie bleue et à l'environnement durable de la Commission de l'Union africaine (UA), et de l'Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilale, ainsi que des hauts représentants de plusieurs autres pays et des organisations internationales.

S'exprimant à cette occasion, M. Sadiki a mis l'accent sur l'importance capitale de la thématique de la conférence pour le continent africain, soulignant la nécessité de faire de l'économie bleue un véritable moteur de développement économique et social, et ce en droite ligne avec la Volonté de SM le Roi Mohammed VI de promouvoir l'ouverture entre les nations africaines de la façade atlantique, et de favoriser le développement d'un secteur halieutique régional orienté vers une économie bleue durable.

Face aux défis de la sécurité alimentaire et de l'emploi, M. Sadiki a expliqué que le renforcement du secteur halieutique et l'accélération de son développement pour une croissance soutenue est une priorité absolue pour garantir la souveraineté alimentaire de l'Afrique.

Le ministre a également insisté sur l'importance des mécanismes de coopération Sud-Sud, mettant en avant l'Initiative de la Ceinture Bleue (BBI) lancée par le Maroc en 2016, qui s'inscrit pleinement dans la Vision Royale pour l'Atlantique.

"La BBI incarne une nouvelle forme de coopération, une plateforme collaborative pour promouvoir des pratiques responsables et optimiser l'utilisation des ressources marines", a-t-il relevé, ajoutant: "par le biais de la coopération régionale, multilatérale, Sud-Sud et triangulaire, nous aspirons à faire émerger une économie bleue florissante".

Pour sa part, Mme Sacko a exprimé au nom du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ses vifs remerciements à SM le Roi Mohammed VI, pour la tenue de cet important événement à portée stratégique à Tanger, une ville chargée d'histoire portuaire et maritime, ajoutant "l'UA prend part à cette rencontre de haut niveau, qui vise à consolider notre vision et nos actions, étant consciente des effets multiplicateurs que procure cette dynamique continentale".

La responsable africaine a, dans ce cadre, affirmé que l'Initiative de la Ceinture Bleue, portée par le Royaume du Maroc et soutenue par la Banque Mondiale, souligne au niveau supranational l'ambition d'une gestion durable et concertée du patrimoine aquatique du continent africain, relevant que la Commission de l'UA plaide pour une mise en synergie de toutes les initiatives engagées, y compris celle de la Ceinture Bleue, en vue d'une dynamique concertée qui harmonise la production alimentaire et la création d'emplois sur le Continent.

Elle a, dans ce sens, formulé le souhait que les actions convenues à Tanger permettront de développer et de gérer durablement les ressources bleues et de poursuivre le processus de développement engagé pour une économie bleue prospère au service des économies et des peuples du Continent.

De son côté, M. Hilale a indiqué que cette Conférence est devenue un rendez-vous annuel incontournable, une plateforme de rencontres et d'échange continental, et une pierre angulaire contribuant au renforcement de la résilience des océans, soulignant que l'initiative BBI constitue un instrument diplomatique et un espace de convergence continental pour la recherche, l'innovation et l'expertise et l'élaboration de partenariats solidaire et win-win pour le développement de l'économie bleue et la préservation de l'écosystème océanique.

"Il est temps de passer de la conceptualisation de l'économie bleue à l'élaboration des plans d'actions et la réalisation des mesures concrètes répondant aux besoins immédiats du développement des pays côtiers et autres", a-t-il insisté, affirmant que l'initiative de la Ceinture Bleue a tout le potentiel pour concrétiser cette approche dynamique et pro-active.

M. Hilale a, dans ce cadre, souligné l'importance de mobiliser le secteur privé pour le financement des projets de l'alimentation bleue, et d'engager le secteur académique, les instituts de la recherche et développement, afin de galvaniser et développer le concept de la souveraineté alimentaire aquatique, notant que l'importance de l'économie bleue et son apport, désormais reconnus dans l'économie mondiale, plaident pour repenser et renforcer la gouvernance océanique, en vue de garantir une répartition juste et équitable des retombées économiques en faveur des populations côtières.

Quant à Maria Sarraf, spécialiste en chef en environnement à la Banque mondiale (BM), elle a relevé, dans une intervention par visioconférence, que la BM est très engagée en faveur de la promotion de l'économie bleue, notant que son enveloppe de financement a pratiquement doublé, passant de 5 à 10 milliards de dollars durant les cinq dernières années.

Elle a, par ailleurs, souligné que cette Conférence constitue une plateforme de rencontre et d'échange d'expériences et de bonnes pratiques, en vue de renforcer le développement de l'économie bleue en Afrique.

Cette conférence, qui a été précédée par une rencontre préparatoire d'experts la veille, aborde le thème crucial des "Demandes et solutions orientées pour accélérer l'alimentation et l'emploi bleu en Afrique".

La Semaine Africaine des Océans, qui se déroule du 7 au 10 octobre, est dédiée à la promotion de l'économie bleue et à la gestion durable des ressources marines en Afrique, réunissant ministres, experts, scientifiques et représentants internationaux.