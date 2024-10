Maroc: Le pays participe au 16è Salon 'Fruit Attraction' de Madrid

Madrid — Des acteurs et professionnels du secteur des fruits et légumes au Maroc prennent part, pour la 6è année consécutive, au Salon "Fruit Attraction" de Madrid, l'un des plus importants évènements internationaux dédiés au secteur agricole, dont la 16è édition se tient du 08 au 10 octobre.

Le pavillon marocain, mis en place par Morocco Foodex (établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations), abrite une trentaine d'exportateurs du secteur représentant l'ensemble des régions du Royaume.

Ils ambitionnent, à travers leur participation à ce Salon, de présenter leurs offres aux acheteurs mondiaux, renforcer les échanges commerciaux et explorer de nouvelles opportunités de partenariats économiques, a indiqué le directeur de la promotion et du développement au sein de Morocco Foodex, El Mehdi El Alami, dans une déclaration à la MAP.

Aménagé sur 600m2, le pavillon met en avant le savoir-faire et les potentialités des sociétés marocaines opérant dans le secteur des produits frais, ainsi que la richesse de l'offre exportable marocaine à travers l'exposition d'une palette diversifiée de produits agricoles, a souligné M. El Alami.

La participation marocaine à ce salon incontournable du secteur des fruits et légumes permettra aux exportateurs nationaux de mettre en avant l'offre exportable marocaine dans toute sa diversité, a-t-il ajouté. Le complexe portuaire Tanger Med participe à cet évènement avec un stand présentant l'offre portuaire et logistique au service des importateurs, exportateurs et opérateurs du secteur.

Considéré comme l'un des salons les plus importants de la filière fruits et légumes du bassin méditerranéen, Fruit Attraction est devenu une référence mondiale dans le secteur des produits frais, attirant plus de 100.000 visiteurs représentant plus de 140 pays et plus de 2.140 exposants.

Selon les organisateurs, le Salon se veut l'épicentre mondial de la commercialisation des produits frais, où "l'innovation, la qualité et la diversité sont les principaux arguments pour lesquels opérateurs et détaillants du monde entier se réunissent pour planifier leurs campagnes à un moment clé".