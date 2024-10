Rabat — La politique migratoire définie par Sa Majesté le Roi Mohammed VI est fondée sur la responsabilité partagée, le combat contre les stéréotypes et la mobilisation contre les réseaux de trafic d'êtres humains, a affirmé mardi à Rabat le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, soulignant que le Royaume du Maroc n'a pas de leçons à recevoir et assume pleinement ses responsabilités en matière de lutte contre l'immigration clandestine.

S'exprimant lors d'un point de presse à l'issue de ses entretiens avec le président du gouvernement régional des Iles Canaries, Fernando Clavijo, le ministre a indiqué que le Maroc lutte pleinement contre ce phénomène, faisant observer que cette lutte requiert une approche multidimensionnelle qui inclut l'ensemble des éléments favorisant un tel fléau.

Pour M. Bourita, la question migratoire "est une responsabilité commune entre les pays d'origine, de passage et de destination".

Evoquant l'ampleur médiatique de la question migratoire, il a rappelé qu'elle occupe une grande partie de l'agenda politique intérieur dans certains pays européens, l'érigeant même "en fonds de commerce populiste" avec un discours alarmiste et suscitant la peur.

Selon le ministre, le Maroc a, dans le cadre de la politique migratoire annoncée par Sa Majesté le Roi en 2013, autorisé l'installation dans le Royaume de 60.000 migrants.

Sur un autre registre, il a souligné que le Maroc est disposé à rapatrier tout migrant clandestin à condition qu'il soit Marocain et qu'il ait pris son départ depuis le territoire marocain, tout en s'interrogeant si l'autre partie est disposée à faire de même.

En outre, il a salué la coopération maroco-espagnole dans le domaine de l'immigration, la qualifiant d'exemplaire au niveau de la Méditerranée.

M. Bourita a réaffirmé la responsabilité commune du Maroc et de l'Espagne et leur volonté à apporter des solutions en profondeur à ce phénomène, en coupant court aux réseaux de trafic d'êtres humains, et en renforçant la législation régissant la question migratoire.

De son côté, M. Clavijo a exprimé ses remerciements et sa gratitude au Royaume du Maroc pour ses efforts soutenus pour la lutte contre la migration irrégulière. "Nous sommes parfaitement conscients de la pression et de l'entourage géopolitique dans la région du Sahel. Le Maroc contribue à la stabilité, à la paix et à la lutte contre les réseaux de trafic d'êtres humains ", a-t-il soutenu.

Il a, dans ce sens, affirmé que le gouvernement canarien est déterminé à renforcer les liens de collaboration bilatérale, précisant que la clarté, la sincérité et la loyauté constituent les fondements des relations de collaboration entre les Iles Canaries et le Maroc.