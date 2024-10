Sénégal: Gestion du ministère de la sante, non-respect des accords - La F2s annonce une grève de 72h

La Fédération des syndicats de la santé (F2S) a déposé hier, lundi 7 octobre un préavis de grève afin d'amener le gouvernement à respecter les accords déjà signés. Les camarades de Cheikh Seck se sont aussi offusqués de la gestion du ministre de la Santé qui, selon eux, consacre plus de temps à faire de la politique que de se préoccuper des questions de la santé. Ces informations sont contenues dans le communiqué de la F2s daté du 07 octobre dernier qui renseigne une grève de 72h à compter du 11 novembre prochain.

La Conférence des leaders de la Fédération des syndicats de la santé est revenue largement sur la situation socio-sanitaire du pays. Dans un communiqué, les camarades de Cheikh Seck soutiennent : « nous constatons avec regret que notre ministre est beaucoup plus préoccupé par ses activités politiques que de régler le problème du secteur. Ses collaborateurs manquent de repères ou ne savent pas orienter positivement une politique sanitaire accessible à tous et à moindre coût ». Face à ce constat, la source avance : « le titre n'a aucune valeur si celui qui le porte n'a ni la connaissance ni la capacité à améliorer les indicateurs sanitaires.

La gestion de nos ressources humaines ne doit pas être de la farce. Le poste de secrétaire général dans les Ministères devrait assurer la continuité des activités gouvernementales et non un facteur de blocage ou de retour en arrière ». Dans ledit communiqué, le porte-parole de la F2s Cheikh Seck estime que la rupture tant attendue n'est pas encore effective. Revenant sur la matérialisation des accords déjà signés, la F2s constate avec regret « les tentatives de musellement et d'élimination systématique des syndicats qui composent la F2S.

L'état d'inertie et le manque de réactivité dans les préoccupations des travailleurs de la santé pour l'exécution et la matérialisation des accords déjà signés du 10 Mai 2022 et 29 décembre 202, le retard du paiement des salaires des contractuels, les revendications posées sur la table ne sont pas nouvelles et ont déjà fait l'objet d'accords. Leurs applications ne nécessitent pas de moyens énormes mais d'une simple volonté politique sont toujours d'actualité».

Sur la situation qui prévaut dans les collectivités territoriales, la F2S renseigne que ce secteur est en lutte depuis presque deux ans. « Contrairement à l'idée qui est véhiculée, les travailleurs des collectivités territoriales n'ont jamais refusé la table de négociations ; ils disposent même de solutions de sortie de crise. Car à la suite du recensement des agents des collectivités territoriales, il a été certes constaté un effectif de 16 000 agents mais 8 à 9000 seulement sont certifiés par le Centre national de la fonction publique locale et de la formation ; or le montant qui est annoncé de 21 Milliards et qui semble faire peur, couvre toute l'année et concerne les 16 000 agents. Donc, l'Etat n'a besoin que de moins de 2 milliards par mois pour régler le problème », a déclaré M. Seck.

Face à la non-satisfaction de leurs besoins, la F2s a lancé un nouveau plan d'action qui a démarré par le dépôt d'un préavis de grève, une tournée nationale et une marche nationale le 22 octobre prochain.

Les acteurs de cette fédération ont aussi annoncé la tenue de leur Assemblée générale de mobilisation dans toutes les régions mais aussi une grève de 72h à compter du 11 novembre, ainsi que la rétention d'informations et le boycott des supervisions restent toujours en vigueur.

« Aucune autre action n'est à exclure, jusqu'au boycott de toutes les activités et programmes. Nous réitérons encore notre appel au gouvernement à trouver des solutions rapides à nos doléances afin d'éviter une situation de non-retour, dont ils seront les seules responsables », conclut la source.