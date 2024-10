Congo-Kinshasa: Bandundu - Plaidoyer pour respect de l'allaitement maternel exclusif de l'enfant jusqu'à l'âge de 6 mois

Le chef de Division provinciale de la santé du Kwilu, Dr Jean-Paul Matela a recommandé, lundi 7 octobre, aux femmes de respecter l'allaitement maternel exclusif de l'enfant jusqu'à l'âge de 6 mois.

Il a fait cette recommandation lors de la célébration de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel dans la ville de Bandundu (Kwilu) :

« Le lait maternel a plusieurs qualités et le contenu est plus complet qui ne nécessite pas l'ajout d'un autre aliment avant les six premiers mois de la vie de l'enfant. On va commencer à ajouter à l'enfant les éléments supplétifs à six mois et puis l'allaitement maternel continu jusqu'à l'âge de deux ans ou plus ».

Dr Jean Paul Matela a également fait savoir le lait maternel est un aliment idéal et propre pour le bébé et satisfait à 100% tous ses besoins énergétiques jusqu'à l'âge de six mois.

Au cours de ces assises, plusieurs modules ont été exposés par les experts du PRONANUT/Kwilu à savoir : l'allaitement maternel et ses avantages, les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant ou fenêtre d'opportunité, le code congolais de commercialisation du substitut du lait maternel et autres.

La cérémonie marquant cette journée a été organisée par la Division provinciale de la santé (DPS) à travers le Programme national de nutrition, PRONANUT, avec l'appui financier de l'UNICEF.