Togo: Une vision globale et une expertise internationale

Le Système des Nations Unies (SNU) au Togo accueille une nouvelle dirigeante de haut niveau avec la nomination de Coumba D. Sow au poste de coordonnatrice résidente des Nations Unies.

Forte de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du développement et de l'aide humanitaire, Mme Sow apporte une expertise précieuse à un rôle clé pour la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Avant sa nomination au Togo, elle a occupé plusieurs postes stratégiques au sein de diverses agences de l'ONU. Parmi ces responsabilités, on note son passage en tant que représentante de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) au Rwanda et à Djibouti, où elle a piloté des projets d'envergure visant à renforcer la sécurité alimentaire et le développement agricole.

Elle a également exercé la fonction de coordonnatrice des situations d'urgence et de la résilience pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Dans ce rôle, Mme Sow a supervisé les réponses aux crises humanitaires dans une région frappée par des défis complexes, tels que la sécurité alimentaire, la pauvreté extrême et les effets du changement climatique.

Au cours de sa carrière, Coumba D. Sow a travaillé non seulement en Afrique, mais aussi en Asie et en Amérique latine, consolidant ainsi son expertise internationale. Elle a contribué à des politiques de développement rural et agricole sur plusieurs continents, ce qui lui a permis d'acquérir une vision globale des enjeux du développement durable.

Son passage en tant que responsable de l'Afrique au sein du Cabinet du directeur général de la FAO a également marqué un tournant dans sa carrière, où elle a joué un rôle central dans la gestion des politiques liées à l'agriculture et au développement rural à grande échelle.

Coumba D. Sow possède un parcours académique impressionnant. Elle est titulaire d'un master en management des politiques publiques de Sciences Po Paris, d'un troisième cycle en économie agricole de l'Université de Londres, ainsi que d'un diplôme en agro-industries obtenu à Montpellier.

Ces formations lui ont permis de développer une approche multidisciplinaire des questions de développement, un atout majeur pour la mise en oeuvre des programmes des Nations Unies.

À son nouveau poste de coordonnatrice résidente des Nations Unies Lomé, Coumba D. Sow aura pour mission de coordonner les actions des agences onusiennes dans le pays. Son objectif principal sera de promouvoir les priorités nationales de développement tout en alignant les programmes des Nations Unies avec les ODD.

En renforçant les partenariats entre le gouvernement togolais, les agences des Nations Unies et les autres acteurs du développement, elle jouera un rôle essentiel dans l'accélération des progrès vers une croissance durable, la réduction de la pauvreté et le développement social.

Sa nomination reflète l'engagement des Nations Unies à renforcer leur soutien au Togo, en particulier dans des secteurs clés tels que l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'environnement et l'éducation.