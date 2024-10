Congo-Kinshasa: Goma - Le PEV appelle au respect des mesures barrières pour prévenir le virus de Marburg

Le médecin coordonnateur du Programme élargi de vaccination (PEV) au Nord-Kivu, Dr Hans Bateyi a recommandé, mardi 8 octobre, l'observance des mesures barrières pour prévenir le virus de Marburg qui sévit dans la ville rwandaise de Gisenyi.

Se confiant à Radio Okapi, il a indiqué que la ville frontalière de Gisenyi a déjà enregistré un cas confirmé de ce virus, alors qu'à Goma, un premier cas suspect a été notifié la semaine dernière.

En attendant des dispositions officielles qui devraient être annoncées par l'autorité provinciale, le docteur Hans Bateyi recommande le respect des mesures barrières.

« C'est une épidémie qui sévit dans plusieurs pays limitrophes. En Tanzanie, en Ouganda et depuis un certain temps, au Rwanda où sévit l'épidémie de Virus de Marburg. Et dans la ville proche de Goma, la ville de Gisenyi à Rubavu, on a eu un cas. Or, quand vous voyez Gisenyi et Goma, ce sont deux villes qui sont frontalières, et la population se côtoie, il y a des mouvements d'entrée et de sortie, et nous sommes les plus exposés à être contaminés également par cette maladie », a-t-il alerté.

Dr Hans Bateyi a demandé aux personnes qui font de la fièvre et qui ont séjourné dans l'un de ces pays (Tanzanie, Ouganda et Rwanda) d'informer rapidement les autorités sanitaires.

Le virus de Marburg fait partie de la famille des filovirus, à laquelle appartient également le virus Ebola.

Il provoque une fièvre hémorragique similaire à Ebola.

Une quarantaine de cas d'infection ont été recensés au Rwanda voisin, depuis le 28 septembre dernier, causant au moins 12 morts, selon les médias internationaux.