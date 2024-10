Madagascar: Biodiversité - Les enjeux des ressources naturelles exposés à Mahajanga

L'exposition axée sur la biodiversité, une initiative du projet Varuna science et durabilité (SD), se déroule depuis le 2 octobre à Mahajanga.

Durant deux jours, mercredi et jeudi de la semaine passée, une exposition sur la biodiversité a été présentée à l'École de tourisme de l'université de Mahajanga. Elle a été ensuite transférée à la bibliothèque de l'Alliance française de Mahajanga jusqu'au 18 octobre.

C'est une initiative du projet Varuna science et durabilité. « Cette exposition, organisée en collaboration avec l'École de tourisme est une scène de partage et un renforcement des compétences. Elle met en lumière les efforts essentiels déployés par l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et le Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) à Madagascar pour préserver notre patrimoine naturel », déclare un responsable, durant les journées de présentation à Ambondrona, jeudi.

L'IRD et l'Unité mixte de recherche savoirs environnement sociétés poursuivent avec dynamisme le projet Varuna Science de la Durabilité (Varuna SD). Le projet, soutenu par l'Agence française de développement (AFD) et mis en oeuvre par Expertise France, s'étalant de 2022 à 2026, vise à approfondir le dialogue entre la science et la société sur les enjeux de la biodiversité.

Menaces

L'exposition est conçue par l'IRD en collaboration avec le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN), le Centre national de la recherche pour l'environnement (CNRE) ainsi que la faculté d'Économie, Gestion et Sociologie de l'Université d'Antananarivo. Après des étapes fructueuses à l'Institut français de Madagascar (IFM) en juillet 2023, puis à l'Alliance française d'Antsiranana en septembre 2023 et à l'Alliance française de Toliara en septembre, le projet est exposé à Mahajanga , précise un représentant du projet, durant le vernissage, vendredi à l'AFM de Mahajanga.

L'exposition « Biodiversités » se compose de vingt-trois panneaux et est répartie en deux sections principales. La première partie, réalisée par le MNHN avec le soutien de l'IRD, met en exergue quatorze panneaux sur les écosystèmes français (métropole et outre-mer). « Cette section offre un aperçu détaillé de la biodiversité à différentes échelles, de son origine, des menaces auxquelles elle est confrontée, et des mesures nécessaires pour sa conservation.

La seconde partie, élaborée par l'IRD en partenariat avec le CNRE et la faculté EGS, comprend neuf panneaux dédiés à la diversité des écosystèmes malgaches. Elle met en lumière la spécificité de la biodiversité de Madagascar, ses menaces, son importance pour les communautés locales et les paysages, ainsi que les actions nécessaires pour sa préservation », a précisé le représentant du projet.