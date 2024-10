Angola: La TAAG rejoint l'Association du transport aérien d'Amérique latine et des Caraïbes

Luanda — La TAAG - Lignes Aériennes d'Angola - est devenue membre de l'Association du Transport Aérien d'Amérique Latine et des Caraïbes (ALTA), selon une note de l'organisation des compagnies d'aviation civile de cette région.

L'adhésion de la compagnie nationale à cette communauté est le résultat d'une invitation, en raison de son rôle important dans l'interconnexion entre les Amériques, l'Afrique et l'Europe, selon une note de l'institution à laquelle l'Angop a eu accès mardi.

Le document souligne que l'adhésion à l'ALTA renforce le prestige international de la TAAG auprès de la communauté du transport aérien au niveau mondial, tout en reflétant son ambition et son plan de croissance, en vue d'augmenter le trafic entre les Amériques et l'Afrique, en offrant une alternative à valeur ajoutée pour relier avec l'Europe, à travers le Hub de Luanda.

Selon les données de l'ALTA, la connectivité entre les marchés africains et latino-américains a enregistré un dynamisme marqué, de janvier à juillet de cette année, avec 1.268 vols opérés entre l'Afrique et l'Amérique latine et les Caraïbes, avec une capacité totale de 378.000 sièges, soit une augmentation de 108% de l'offre de sièges et 97% des vols opérés, par rapport à la même période en 2023.

En outre, le nombre total de liaisons entre les deux régions a augmenté de 50 % par rapport à 2023, avec quatre liaisons directes actuellement exploitées, alors qu'en 2023, elles en exploitaient trois.

Ce dynamisme devrait se poursuivre au cours des deux prochaines décennies, avec un taux de croissance annuel moyen projeté à 5,5 % entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, 3,8 % entre l'Afrique et l'Amérique centrale et 3,8 % entre l'Afrique et les Caraïbes.

La TAAG propose actuellement 13 destinations nationales et 11 destinations internationales. Outre le transport de passagers, sa flotte transporte du fret. Elle exploite des vols intercontinentaux, notamment la connexion stratégique vers La Havane, à Cuba, et depuis le Brésil, via São Paulo, avec la possibilité de se connecter à plusieurs destinations en Amérique latine, grâce à un accord de partage de codes avec la compagnie aérienne brésilienne GOL.