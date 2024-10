Angola: L'UNICEF défend un investissement prioritaire pour la jeunesse

Luanda — Le directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Antero Almeida de Pina, a recommandé mardi, à Luanda, au gouvernement angolais de faire de l'investissement en termes d'opportunités pour les jeunes une priorité.

Intervenant à la cérémonie de clôture du salon de l'entrepreneuriat "Desafio Genial", le responsable a souligné que cet investissement doit être réalisé dans l'éducation, le développement des compétences et les opportunités d'insertion professionnelle, avec une attention particulière aux filles, aux personnes handicapées et à d'autres personnes vulnérables. .

Selon lui, la foire démontre qu'il existe de nombreuses organisations, institutions et personnes qui promeuvent les jeunes Angolais comme partie de la solution, en leur offrant des opportunités de développer des compétences et des aptitudes pour leur croissance professionnelle et personnelle.

Il a souligné que compte tenu des innombrables défis auxquels les jeunes sont confrontés et des incertitudes quant à l'avenir, la rencontre et le dialogue entre les différentes institutions qui promeuvent le potentiel de la jeunesse constituent une opportunité très précieuse.

Le responsable a félicité le Gouvernement pour avoir donné la priorité au développement du capital humain, comme le reflètent le PND 2023-2027 et la stratégie 2050.

Il estime qu'avec des initiatives similaires, il est possible de promouvoir le développement du capital humain, en encourageant les jeunes à surmonter les obstacles à la croissance, à l'accès à l'éducation, au travail et à créer un modèle d'intervention qui cherche un plus grand impact avec des partenaires du secteur privé, de la société civile, entre autres.

Il a réitéré l'engagement de l'UNICEF en faveur du développement du capital humain, qui est aligné sur la stratégie de développement à long terme Angola 2050.

À son tour, la secrétaire d'État à la Jeunesse, Danila Patrícia de Almeida Bragança, a confirmé qu'investir dans la jeunesse garantit certainement le développement durable des sociétés africaines.

Il a déclaré que pour parvenir à des parcours économiques durables pour les jeunes, il est nécessaire d'investir dans l'éducation et la formation professionnelle de qualité.

Il a expliqué qu'en acquérant des aptitudes et des compétences, les jeunes pourront augmenter leurs chances d'employabilité et d'entrepreneuriat, grâce à des programmes de formation adaptés aux besoins du marché local.

Selon lui, encourager l'entrepreneuriat est fondamental pour créer de nouvelles opportunités économiques pour les jeunes, ainsi que pour encourager la création et la croissance de petites et moyennes entreprises afin de contribuer à la création d'emplois.