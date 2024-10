Angola: Dom Alexandre do Nascimento repose dans la cathédrale de Luanda

Luanda — Les restes de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento ont été enterrés mardi dans la Sainte Cathédrale de l'Eglise Catholique, à Luanda.

La cérémonie d'enterrement, présidée par l'archevêque de Luanda, Filomeno Vieira Dias, s'est déroulée en présence de la vice-présidente de la République, Esperança Costa, de la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, et de la Première dame de la République, Ana Dias Lourenço. .

Auparavant, les fidèles des paroisses de Luanda et d'autres localités avaient participé à la messe du Cardinal, décédé le 28 septembre à Luanda, victime de maladie. Cet acte a précédé une veillée de prière, qui a débuté lundi soir, et a rassemblé des membres du gouvernement, du corps diplomatique, de la société civile, entre autres.

Les fidèles se sont réjouis des services du Cardinal, le considérant comme "un citoyen qui s'est sacrifié pour l'Angola et qui craint Dieu". Ils ont souligné sa contribution à la croissance de l'Église catholique en Angola, ainsi qu'à la pacification du pays.

Les personnes présentes ont entendu des messages de diverses parties du monde, notamment du Pape François, de la Conférence épiscopale d'Angola et de São Tomé (CEAST), de l'Ordre des Prêcheurs, entre autres. Alexandre do Nascimento est né dans la province de Malanje, le 1er mars 1925, et a étudié aux séminaires de Bângalas, Malanje et Luanda.

%

En 1948, il a été envoyé à l'Université pontificale grégorienne de Rome, où il obtint une licence en philosophie et une licence en théologie, étant ordonné prêtre le 20 décembre 1952.

En tant que prêtre, il devient professeur de théologie dogmatique au Grand Séminaire Archidiocésain du Sacré-Coeur de Jésus, à Luanda, et rédacteur en chef du journal catholique « O Apostolado », entre 1953 et 1956, et a été prédicateur de la Sainte Cathédrale, de 1956 à 1961.

Le 10 août 1975, il a été nommé évêque de Malanje et a été ordonné le 31 août 1975 en la Cathédrale de Luanda. Le 3 février 1977, il est promu archevêque métropolitain de Lubango et administrateur apostolique ad nutum SanctaE Sedis du diocèse d'Ondjiva.

Le 5 janvier 1983, sa création comme cardinal est annoncée par le pape Jean-Paul II, lors du consistoire du 2 février, au cours duquel il reçoit le chapeau rouge et le titre de cardinal-presbytre de Saint-Marc à Agro Laurentino.

Par la suite, Alexandre do Nascimento a été transféré à l'archidiocèse de Luanda le 16 février 1986, ayant dirigé cette région jusqu'au 23 janvier 2001. Il a également été président de la Conférence épiscopale d'Angola et de São Tomé, entre 1990 et 1997, et le 5 juin 2015, il a rejoint l'Ordre des Prêcheurs.

Tout au long de sa carrière, il a été décoré de la Grand-croix de l'Ordre du Christ, décernée à l'ambassade du Portugal à Luanda, le 19 juillet 2010, et titulaire d'un doctorat honoris causa de l'Université catholique d'Angola (2019).

Dom Alexandre Cardeal do Nascimento a lancé les livres « Après 15 ans, une heure véritablement eucharistique dans les rues de Luanda : discours prononcé à la fin de la procession du corps de Dieu », « Chemins d'espérance », « Comment j'ai lu le Livre de Ruth», «Journal intime et autres écrits de piété», «Sur le concept de civilisation et ses incidences», «De l'homme sans foi - ses possibilités et ses limites - selon Francisco Suarez».

Il a également publié « L'expérience constitutionnelle angolaise et la justification des droits fondamentaux », « Le Livre des rythmes », « Méditations pour l'Année Sainte », « Petit livre de Notre-Dame » et « Sur la beauté et la morale ».