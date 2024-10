Angola: Le ministère de la Défense nationale félicite les Forces armées à l'occasion de leur 33e anniversaire

Luanda — Le Ministère de la Défense Nationale et des Vétérans de la Patrie a salué, mercredi 9 octobre, les Forces Armées Angolaises (FAA) pour le 33ème anniversaire, depuis leur création.

Une note de l'institution précise que la commémoration de cet anniversaire intervient à un moment où les FAA, conscientes de leurs responsabilités constitutionnelles, malgré les contraintes économiques et financières, continuent de se concentrer sur le processus de restructuration.

De même, elle souligne également que cet engagement s'étend au processus de redimensionnement et de rééquipement pour la modernisation technique et technologique de leurs ressources.

Dans l'entre-temps, le ministère de la Défense met en relief les niveaux de préparation combative, opérationnelle et éducative-patriotique du personnel engagé dans des missions de soutien au développement national et à la coopération régionale et internationale.

Dans ce dernier cas, ajoute-t-il, les FAA démontrent leur capacité d'intervention en tant qu'agent de politique étrangère et de diplomatie militaire dans les forums où elles représentent l'État angolais.

"33 ans après leur création, les Forces armées angolaises sont aujourd'hui une institution dont nous sommes extrêmement fiers de leurs réalisations et de leurs protagonistes", a-t-il indiqué.

Il a également souligné le fait que les FAA soient le résultat de la création de l'Armée nationale unique, non partisane et gardienne des acquis du peuple angolais et de l'État démocratique et de droit, se soumettant uniquement au pouvoir politique démocratiquement institué.

Dans ce sens, il a exhorté le personnel de toutes les unités, organismes et établissements à continuer à défendre le prestige et la reconnaissance acquis dans le pays et au-delà de ses frontières, en s'efforçant de dépasser constamment les niveaux actuels de leur organisation structurelle et de leurs performances ».

Ainsi, "aux généraux et amiraux, officiers supérieurs, capitaines et lieutenants de navires, subalternes, sergents, soldats et travailleurs civils, au service des Forces armées angolaises, je vous souhaite beaucoup de succès dans l'accomplissement de la difficile mais noble mission constitutionnelle de servir le pays", a-t-il conclu.