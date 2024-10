Afrique: Ligue des Champions - Sagrada affronte l'Espérance de Tunis

Luanda — Le Sagrada Esperança da Lunda-Norte (Angola) fait partie du groupe D de la Ligue africaine des clubs champions aux côtés d'Espérance de Tunis (Tunisie), Pyramids (Égypte) et Djoliba AC (Mali).

Selon le tirage au sort de la compétition, effectué ce lundi au siège de la Confédération africaine de football (CAF), en Egypte, le groupe A comprend le TP Mazembe (RDC), Young Africans (Tanzanie), Al Hilal (Soudan) et MC (Algérie).

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Maniema Union (RDC), Raja Casablanca et ASFAR (tous deux marocains) font partie du groupe B.

Dans le groupe C figurent Al Ahly (Égypte), le CR Belouizdad (Algérie), Orlando Pirates (Afrique du Sud) et le Stade d'Abidjan (Côte d'Ivoire).

Pour accéder à la phase de groupes de la plus grande ligue de clubs du continent, le Sagrada Esperança a battu le Saint Louis Suns United des Seychelles au match aller, 1-0. Au match retour, l'équipe angolaise a encore gagné 3-0, au Stade 11 de Novembro, à Luanda.

Lors du match du deuxième tour, la Sagrada Esperança a perdu au match aller contre les Enugu Rangers du Nigeria, 1-0, au stade Nnamdi Azikiwe. Au match retour, l'équipe de Lunda a assuré sa qualification en battant les Nigérians, 3-1, lors d'un match disputé au stade 11 de Novembro.

Tirage au sort de la Coupe de la Confédération :

Dans la Coupe de la Confédération, également appelée « Coupe Nelson Mandela », le Clube Desportivo da Lunda Sul affronte l'AS Berkane du Maroc, dans le groupe B.

Selon le tirage au sort de la compétition, l'équipe angolaise figure dans le groupe B, aux côtés du Stade Malien de Bamako (Mali) et de Stellenbosch (Afrique du Sud). Bravos do Maquis, un autre représentant angolais dans la même compétition africaine de clubs, partage le groupe A avec le CS Constantine d'Algérie, Simba de Tanzanie et le CS Sfaxien de Tunisie.

L'USMA d'Algérie, l'ASEC Mimosas de Côte d'Ivoire, l'ASC Jaraaf du Sénégal et Orapa United du Botswana sont dans le groupe C. Le groupe D est composé de Zamalek d'Égypte, d'Al Masry d'Égypte et d'Enyimba FC du Nigéria.

Pour accéder à la phase de groupes de la Coupe des Confédérations, le Desportivo da Lunda Sul a éliminé Elgeco Plus de Madagascar avec un nul 1-1 au match aller et un nouveau nul 0-0 au match retour.

Les deux matchs se sont déroulés à Luanda en raison du blocage par la CAF du stade des visiteurs en raison du manque de conditions.

Lors du deuxième match préliminaire, les "Lundas" ont battu Sekhukhune United d'Afrique du Sud au match aller, 1-0, au stade 11 de Novembro, à Luanda, tandis que lors du match retour, sur le terrain adverse, l'équipe angolaise a perdu par 1-2.

D'autre part, Bravo do Maquis do Moxico (Angola) a battu le Coastal Union de Tanzanie au match aller, 3-0, au Stade 11 de Novembro, et au match retour, les deux équipes ont fait un match nul et vierge, au Stade Peter Mokaba, en Afrique du Sud.

Au deuxième tour, Bravo do Maquis a battu le FC Saint-Éloi Lupopo de la République Démocratique du Congo (RDC) au match aller, 1-0, à Luanda, et au deuxième il a de nouveau gagné sur le sol congolais, 2-1, au Stade Frédéric Kibassa Maliba, à Lubumbashi.

La phase de groupes de la Ligue des Clubs Champions débute le 26 novembre et se termine le 17 janvier 2025, tandis que la Coupe de la CAF débute le 28 novembre et se termine le 19 janvier 2025.