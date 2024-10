Angola: La ministre des Finances défend plus d'éducation financière dans la société

Luanda — La ministre des Finances, Vera Daves, a considéré lundi, à Luanda, l'éducation financière comme un pilier fondamental pour le développement durable et le bien-être de toute société.

La gouvernante s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture de la 8ème édition de la Semaine Mondiale des Investisseurs 2024, soulignant que le renforcement de l'éducation financière renforce la confiance dans le marché, réduisant les risques de fraude et de mauvaises décisions, en plus de former des nouveaux investisseurs.

De même, a-t-elle ajouté, la formation dans ce domaine favorise non seulement l'indépendance économique, mais consolide également les communautés, réduit les inégalités et ouvre les portes à des opportunités de croissance et d'innovation.

Dans une autre partie de son discours, Vera Daves a évoqué la stratégie d'inclusion financière qui, selon elle, garantira la création de synergies entre les différents acteurs, afin d'inclure toujours plus de personnes dans le système financier, garantissant ainsi l'accès au crédit, assurances et autres produits financiers.

Elle a mentionné que la création du Comité de coordination de la stratégie susmentionnée démontre l'engagement de l'Exécutif angolais à assurer l'inclusion financière, afin de promouvoir la stabilité du système financier, la protection des consommateurs et la durabilité.

« Dans un continent jeune et en constante évolution comme le nôtre, où les besoins et les défis sont si divers, il est vital que les gouvernements, les institutions financières, les éducateurs, les organisations non gouvernementales et chaque citoyen unissent leurs forces pour garantir que l'éducation financière atteigne toutes les couches de la population. ", a-t-elle déclaré, considérant que la Semaine Mondiale des Investisseurs renforce l'importance de la coopération internationale dans la promotion d'une culture d'investissement responsable et conscient.

Selon la ministre, la compréhension des concepts financiers de base, l'accès aux outils et technologies qui simplifient la gestion financière et la promotion d'une culture d'épargne et d'investissement sont des étapes essentielles pour créer un avenir plus prospère.

A son tour, la présidente du conseil d'administration de la Commission du marché des capitaux (CMC), Vanessa Simões, a fait savoir que l'organisation était invitée, depuis 2019, par l'Organisation internationale des valeurs mobilières (OICV) à coordonner les activités sur le continent africain, du monde Semaine des investisseurs, en reconnaissance de l'engagement à promouvoir les bonnes pratiques sur les marchés des capitaux.

Pour la responsable, cette appréciation réaffirme le rôle stratégique de CMC dans la promotion de l'éducation financière et de la protection des investisseurs en Angola et au-delà des frontières.

La Semaine mondiale des investisseurs qui se termine le 13 octobre, vise, entre autres, à sensibiliser à l'importance de l'éducation financière et de la protection des investisseurs, en mettant en relief les initiatives des régulateurs des valeurs mobilières du monde entier et le renforcement de la littératie financière mondiale.

L'initiative mondiale se déroule simultanément dans plus de 60 pays, sous la devise « Éducation financière dans la protection des investisseurs et littératie financière numérique », et devrait analyser les principaux défis, thèmes et tendances émergents du marché, tels que « la technologie et la finance numérique », « cryptoactifs » et « finance durable ».

Le marché des capitaux est soutenu par un volume de transactions qui a atteint environ 3,7 milliards de kwanzas cette année et compte actuellement 34 organismes d'investissement collectif en activité, totalisant un actif de 778 milliards de kwanzas.