Madagascar: Exposition - Jean Andrianaivo Ravelona au salon artistique en France

Le peintre Jean Andrianaivo Ravelona participera au Salon Artistique Biennal Arts sur Scène en France, qui se déroulera du 16 au 24 octobre. Il y présentera une seule oeuvre intitulée "Lovakolo Anatirova". Le peintre malgache Jean Andrianaivo Ravelona se prépare à représenter Madagascar lors de la 8e édition du Salon Artistique Biennal Arts sur Scène, qui se déroulera du 16 au 24 octobre à l'Espace Francis Delage, en France.

Parmi les cinquante-huit artistes présents, Jean Andrianaivo Ravelona mettra en avant son talent malgache, aux côtés d'oeuvres variées telles que des peintures, dessins, collages, mosaïques et sculptures venant des quatre coins du globe.

Chaque artiste présentera entre une et quatre oeuvres, avec une seule oeuvre pour celles de grande taille. Cet événement offrira à Jean Andrianaivo Ravelona l'opportunité de dévoiler son seul tableau "Lovakolo Anatirova", mesurant 116x73 cm. « Lovakolo Anatirova met en lumière le patrimoine d'Anatirova, notamment le Palais de la Reine et la fondation en pierres du Lapa Masoandro, aujourd'hui transformée en Colisée. J'ai choisi ce tableau pour mettre en valeur notre patrimoine, car il est le reflet de notre histoire, irremplaçable et immuable », explique l'artiste. Il est à noter que Jean Andrianaivo Ravelona est le seul représentant malgache de ce salon.

Différents prix

Cette édition sera marquée par la présence de deux invités d'honneur, qui sont Louise Froidevaux, qui mettra en lumière la sculpture, et Nicolas Neyman, reconnu pour ses oeuvres en peinture. Hélène Maj sera également mise à l'honneur avec son oeuvre intitulée « Coup de Chapeau ». « Les visiteurs auront l'opportunité de participer à des ateliers de dessin animés le dimanche 20 et le mardi 22 octobre, de 14h à 18h, où les créations des jeunes artistes de moins de 12 ans seront également exposées», souligne le communiqué publié par l'association Arts du Scène, organisateur de ce salon en collaboration avec la Ville d'Asnières-sur-Seine.

Comme lors de chaque édition, le jury décernera plusieurs prix aux artistes participants, parmi lesquels Jean Andrianaivo Ravelona, qui a déjà remporté le Prix du Jury en 2008 et le Prix du Public en 2019. Artiste peintre plasticien installé en France depuis 1998, Jean Andrianaivo Ravelona s'est fait un nom sur la scène artistique internationale grâce à son style unique, le « Ay Fanahy ».

Son oeuvre a été saluée par de nombreux prix, allant de la Médaille de la Ville de Paris à la Commandeur de l'Ordre National Malgache, totalisant plus de vingt distinctions nationales et internationales. Son parcours, jalonné de succès, l'a amené à exposer ses oeuvres à travers le monde, d'Europe à l' Afrique, en passant par l'Amérique, et bien sûr, Madagascar.