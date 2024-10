Afrique: Barea - Can 2025 - Le coach Rôrô vise le maximum de points

Les Barea joueront la double confrontation contre les Scorpions gambiens, les 11 et 14 octobre au Maroc, comptant pour les troisième et quatrième journées qualificatives à la CAN.

J-2. Le groupe est quasi au grand complet. Madagascar jouera la double confrontation contre la Gambie, dans le cadre des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le premier match comptant pour la troisième journée qualificative aura lieu le vendredi 11 octobre, à 17 heures, heure malgache, au stade Larbi Zaouli à Casablanca au Maroc. Le match retour, dans le cadre de la quatrième journée, se jouera au stade El Abdi El Jadida, le lundi 14 octobre, à 17 heures.

« Nous essayons de nous concentrer sur les deux prochains matchs. Tout le monde ne fait que travailler dur en ce moment. Nous n'avons plus d'autres choix, nous devrions engranger le maximum de points possible si nous voulons rester dans la course à la qualification », confie le coach Romuald Rakotondrabe.

« Nous savons tous que ce sera un tournant très important pour Madagascar. Tous les membres du groupe sont conscients qu'il faut être solidaires pour être prêts mentalement », rajoute le sélectionneur. Les joueurs ont foulé le sol marocain depuis vendredi. La première vague a été composée des joueurs qui ont entamé la préparation à Madagascar.

Le groupe est presque au complet. Six joueurs ont débarqué lundi, à savoir Rayan Raveloson, Loïc Lapoussin, Marco Ilaimaharitra, Sandro Tremoulet, Louis Demoleon et Thierno Millimono.

Come-back de Njiva

Deux expatriés de La Réunion, Rajo Razafindrabearimianta (St Denis FC) et Rojolalaina Andriamanjato (Saint-Pauloise) sont arrivés hier. Gueguen Davidson, défenseur du Villefranche, et l'attaquant de Disciples FC, Tendry Randrianarijaona, étaient également attendus hier. Il ne reste plus que Carolus Andriamahitsinoro.

Le groupe est à ossature des Barea, pendant les deux premières journées des éliminatoires à la Coupe du monde en novembre. Après une longue rééducation, Njiva fera son come-back au sein des Barea. « Il n'y aura plus de calcul. Il faut aller chercher la victoire. Au pire, il nous faut au moins quatre points. Nous avons entamé la préparation depuis quelques semaines à Madagascar.

La plupart des joueurs sont en pleine compétition chez eux. Je pense que tous les joueurs sont en pleine forme et nous aurons encore quelques jours de préparation avant le premier match », rassure Njiva Rakotoarimalala.

Cinq cadres quarts de finalistes à la CAN 2019 en Egypte, se retrouvent pour la double confrontation contre les Scorpions, en l'occurrence Njiva, Marco, Thomas Fontaine, Ibrahim Amada, Rayan Raveloson ainsi que Andrien Melvin converti en préparateur des gardiens de but. Et le staff vient d'être étoffé par Tom Gouernec, ancien préparateur physique des Aigles du Mali.