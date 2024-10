Madagascar: Fenoarivo Alakamisy - Des villageois capturent un crocodile en liberté

La chasse au crocodile a été ouverte à Benasandratra Fenoarivo depuis la nuit de lundi. Les efforts des villageois ont porté leurs fruits.

Chasse au crocodile à Fenoarivo. Des villageois à Benasandratra ont capturé un crocodile dans un étang à poissons, hier. Ils ont déployé les moyens du bord pour attraper ce reptile : trois motopompes pour tarir l'étang dans lequel se cachait cet animal, une lance pour l'attaquer au cas où, un filet et des cordes pour le piéger et l'immobiliser. Comme de vrais chasseurs, ils ont réussi à immobiliser l'animal hier vers 16 heures. « Nous l'avons immobilisé en poignardant sa queue avec une lance», raconte Papalie Rakotombelo, propriétaire de l'étang.

Ce crocodile paraît encore jeune, il mesure près d'un mètre cinquante, mais avec ses mâchoires redoutables, il aurait pu attaquer à mort ses chasseurs. Ce crocodile est retenu dans la piscine de ce pisciculteur, en attendant de voir quoi en faire.

Conditions

Cela fait plusieurs mois que cet animal sème la terreur chez les pisciculteurs et les paysans de Benasandratra. « Je l'ai aperçu dans mon étang depuis le 6 avril. Ils étaient deux. L'un était plus grand et de couleur sombre, tandis que celui qu'on a capturé est plus petit et de couleur plus claire. J'ai signalé leur présence aux autorités. Les gendarmes sont déjà descendus quatre fois dans notre quartier pour les capturer, sans résultat », raconte ce pisciculteur.

Il explique que ces animaux ont consommé une grande partie de ses poissons. « Sur les 5 tonnes de poissons prévues, je n'ai récolté que 600 kilos », enchaîne-t-il. Les paysans, par ailleurs, n'osaient plus s'aventurer dans leurs champs, de peur de croiser le chemin de ces « mangeurs d'hommes ». Ces paysans supposent que ces animaux proviennent d'un ancien lieu d'élevage de crocodiles à Fenoarivo.

Figurant dans l'annexe 2 de la CITES, l'élevage du crocodile, qui a déjà été inventorié, est autorisé, mais sous certaines conditions. « L'intéressé doit obtenir un agrément. Il doit disposer d'un centre d'élevage bien sécurisé pour éviter que l'animal attaque des humains », indique Tojotsara Ratefason, directeur des Aires protégées, des ressources naturelles renouvelables et des écosystèmes au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable.

Le ministère de l'Environnement va prendre en charge la suite de cette affaire. Il n'est pas encore sûr du lieu où cet animal sera placé. Son transport pourrait aussi poser des problèmes. À Benasandratra, la population n'est pas encore tout à fait sereine. Un autre crocodile, plus grand, se cacherait encore dans les étangs.